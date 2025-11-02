Develan monumento en honor a oficiales del SPI caídos en cumplimiento del deber

El titular de la Presidencia resaltó que este monumento a los caídos del SPI constituye un legado de inspiración.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente José Raúl Mulino, encabezó la primera ceremonia de homenaje a los oficiales caídos del Servicio de Protección Institucional (SPI), reconociendo su valentía, entrega y servicio a la nación.

Durante la solemne actividad, celebrada en la sede del SPI en Corozal, se develó un monumento con una placa conmemorativa que lleva los nombres de cinco miembros de la institución fallecidos en cumplimiento de su deber: el cabo segundo post mortem Óscar René Espinosa, cabo segundo post mortem Jonathan Bernal, subteniente post mortem Ángel Martínez, cabo primero post mortem Carlos Castillo y la guardia Jelin Barreto.

“Cada nombre representa una historia de valentía y amor por el deber”

En su intervención, el ministro Juan Carlos Orillac destacó el significado simbólico de la ceremonia y la importancia de honrar la memoria de quienes ofrecieron su vida por el país. “Cada nombre que aquí se recuerda representa una historia de valentía, de sacrificio y de amor por el deber. Ellos no solo sirvieron a una institución, sirvieron a su país, defendiendo con firmeza los valores que nos identifican como panameños”, expresó Orillac.

El titular de la Presidencia resaltó que este monumento a los caídos del SPI es más que un acto de recordación: constituye un legado de inspiración para las nuevas generaciones de servidores públicos. “Este monumento a los caídos es un símbolo de respeto y gratitud. En él quedará grabada la memoria de quienes dieron lo mejor de sí, para que las futuras generaciones del SPI encuentren en su ejemplo la fuerza y el sentido de pertenencia que los distingue”, subrayó.

Reconocimiento a las familias de los héroes del SPI

Orillac también dedicó palabras de solidaridad y reconocimiento a los familiares de los oficiales fallecidos, presentes en la ceremonia. “Su dolor es también el de toda la Nación. Su fortaleza nos inspira a seguir construyendo una institución sólida, humana y fiel a sus principios”, manifestó el ministro.

Presencia de autoridades de seguridad del Estado

El acto contó con la participación de los jefes de los estamentos de seguridad del Estado, entre ellos: Armando King, director general del SPI; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional; Larry Solís, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y Luis Antonio De Gracia, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El homenaje a los caídos del SPI reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el reconocimiento del sacrificio de quienes protegen al país, y con la preservación de los valores de honor, lealtad y servicio que caracterizan a la institución.