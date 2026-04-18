DGI mantiene cerrada su sede principal en avenida Balboa por inspecciones de seguridad

Los contribuyentes pueden continuar realizando sus trámites y pagos a través de la plataforma digital e-Tax 2.0 , disponible las 24 horas del día.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que su sede principal, ubicada en la avenida Balboa, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras continúan las inspecciones de seguridad por parte del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida busca salvaguardar la seguridad de colaboradores y ciudadanos, además de dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades competentes.

Pese al cierre temporal de este edificio, la DGI aseguró que la atención al público se mantiene de forma regular en el resto de las Administraciones Provinciales de Ingresos (API) a nivel nacional, así como en su sede ubicada en Vía España.

La medida se toma luego de que el pasado 14 de abril una persona muriera y otra resultara herida tras el desplome de un elevador en la institución.

Asimismo, los contribuyentes pueden continuar realizando sus trámites y pagos a través de la plataforma digital e-Tax 2.0, disponible las 24 horas del día.

La entidad indicó que informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, sobre la reanudación de las labores en la sede principal una vez concluyan las inspecciones.

El comunicado fue emitido este 18 de abril de 2026.