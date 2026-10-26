La Embajada de México invita al público a vivir la tradición del Día de Muertos en Panamá

La sexta edición del festival del Día de los Muertos organizado por la embajada de México se realizará el sábado 31 de octubre en Soho City Center, con altares tradicionales, gastronomía mexicana, música folclórica, artesanías y concursos de catrinas y catrines.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, dedicada a recordar y honrar a los seres queridos fallecidos mediante altares, flores, alimentos y diversas expresiones culturales. Esta celebración, que combina historia, arte y costumbres populares, también tendrá un espacio en Panamá con la realización del VI Festival de Día de Muertos.

La actividad, organizada por la Embajada de México en Panamá, se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, de 12:00 mediodía a 8:00 p.m., en la planta baja de Soho City Center, con entrada gratuita para el público en general.

Durante el festival, los asistentes podrán recorrer una exhibición de altares tradicionales, disfrutar de la gastronomía típica mexicana y conocer distintos emprendimientos y artesanías. La programación también incluirá presentaciones de música y baile folclórico en vivo, además de concursos de catrinas y catrines, personajes emblemáticos de esta festividad.

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La celebración busca acercar a los visitantes a las costumbres mexicanas a través de una experiencia que reúne cultura, tradición y entretenimiento, en un espacio dirigido a familias y personas interesadas en conocer más sobre esta expresión cultural.

La Embajada de México extendió la invitación a toda la ciudadanía para participar en esta sexta edición y disfrutar de las diferentes actividades que permitirán conocer y celebrar una de las tradiciones más importantes del país norteamericano.