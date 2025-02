Dino Mon insistirá en la necesidad de aumentar la edad de jubilación en el segundo debate de reformas a la CSS

Ciudad de Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), afirmó que no desistirá en su objetivo para aumentar la edad de jubilación y garantizar que, con ello, según él, haya protección social a futuro en el país.

Lo dicho por Mon se da luego de que ayer la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, el tercer bloque de reformas del proyecto de ley 163, sin aumento de la edad de jubilación, sin 120 a los 65 en la ley de la CSS y con un sistema de pago de pensiones con la propuesta del Ejecutivo, además de otros cambios.

Dejando por sentada su postura, Mon anunció que insistirá porque su moción se apruebe en el segundo debate del paquete de reformas, que se discute en la Asamblea Nacional. Agregó que no importa que la medida se implemente de manera gradual, puesto que ya es necesaria.

Para Mon es su deber asumir la postura de un "caballito de batalla" y expresarle a la población que el aumento de la edad de jubilación es una dinámica mundial, puesto que vivimos más, pero nacemos menos y afincar un proceso de pensiones de largo plazo, principalmente en su tema de financiamiento, al aspecto demográfico es imposible.

Y es que, según el director de la CSS, nunca se va a tener la cantidad de cotizantes para financiar las pensiones a través de una pirámide. "Eso no puede ser y nosotros como población lo tenemos que entender, nos guste o no. Todos los países han incrementado la edad de jubilación, es más del 90% y no podemos ser la excepción".

Ya tenemos que tomarnos la píldora y hacernos a la idea de que va a haber una población a la que tenemos que incrementarle la edad de jubilación, porque si no, esto va a ser insostenible", — Dino Mon - Director de la Caja de Seguro Social

Con información de Heidi Morán