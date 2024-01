Diputado Adames achaca situación de la basura a falta de competencia de director de Aseo

Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis de la basura y el incendio en el vertedero de cerro Patacón, fueron los temas principales en los que se centraron los diputados, durante el periodo de incidencia de la sesión del pleno para este lunes 22 de enero.

De hecho, el diputado oficialista Crispiano Adames cuestionó la labor del director de la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliaria (AAUD), Rafael Prado, indicando que no tiene poder de mando frente a la entidad.

“El gobierno ha destinado a un director de aseo que aquí demostró que ni siquiera conoce el contrato de concesión con Urbalia, no conoce el contrato de Revisalud con Urbalia, siendo la misma empresa (…) ese director no manda, manda en otro lugar porque ese director es arquitecto", afirmó.

Relacionado Interpondrán denuncia penal por incendio en cerro Patacón

Agregó que no quiere desmeritarlo, pero el problema de la basura es porque la autoridad de aseo no manda, “investiguen quién manda en la autoridad de aseo verdaderamente”.

Por su parte, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, recalcó que la basura es un problema real que requiere de respuestas concretas por parte de las autoridades y por ello, exigió a la Autoridad de Aseo, al Ministerio de Salud y al de Ambiente, que jueguen su rol”.

Igualmente, el diputado independiente, Gabriel Silva, destacó que el tema de cerro Patacón y la basura es “crónica de una muerte anunciada” porque ya se sabía que esta situación iba a suceder.

Recordó que no hace más de un año, el gobierno declaró el cerro Patacón como un tema de emergencia nacional ambiental y sanitaria, sin embargo, "no hicieron nada" al respecto, no implementaron las políticas públicas necesarias para poder cuidar, trasladar y cerrar finalmente el vertedero capitalino.

Con información de Meredith Serracín