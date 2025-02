Diputado Jhonathan Vega presenta denuncia contra Panama Ports Company ante el Ministerio Público

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado de la Coalición Vamos, Jhonathan Vega, presentó este lunes 10 de febrero una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la empresa Panama Ports Company, alegando falta de transparencia en el contrato de concesión portuaria vigente. Según el diputado, el contrato ha permanecido sin modificaciones a favor del Estado panameño, lo que considera perjudicial para el país.

"En algunas ocasiones, se utiliza el equilibrio contractual no tanto en beneficio para el pueblo panameño, sino en contra de ellos. Entonces, ¿por qué no aplicarlo también en beneficio del Estado? Tenemos un contrato que lastimosamente carece de transparencia y tantas situaciones que no podemos permitir que sigan ocurriendo. En este caso, hemos tomado la iniciativa para venir y presentar una denuncia formal contra la empresa Panama Ports y darle seguimiento al tema", expresó Vega.

El diputado instó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones y auditorías necesarias para esclarecer posibles irregularidades en la concesión otorgada a la empresa. "No podemos ser ciegos ni sordos ante esta situación. Es hora de que el Ministerio Público inicie las investigaciones pertinentes y que la Contraloría realice las auditorías que hacen falta", dijo.

Vega también respaldó la necesidad de investigar a compañías que han obtenido contratos que califica como "lesivos y dañinos para el país": "Es momento de que el pueblo panameño reciba la rentabilidad que este tipo de empresas deben aportar al Estado. Se necesita transparencia en la gestión pública", expresó.

Te podría interesar: Idaan reporta 'desaceleración' en el suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito

Vega recordó que esta no es la primera denuncia que presenta, aunque evitó adelantar detalles sobre el avance de su primera acción legal: "Estamos dándole seguimiento a las denuncias que hemos presentado, pero por ahora no podemos adelantar información hasta conocer los resultados de las investigaciones", comentó.

Al ser consultado sobre su confianza en el trabajo de la Procuraduría General de la Nación, el diputado aseguró que espera que esta institución realice las investigaciones con imparcialidad y rigor. Agregó que "Confiamos en que se llevarán a cabo las indagaciones necesarias para esclarecer situaciones que por mucho tiempo han sido opacadas por corrupción, falta de legitimidad y ausencia de transparencia en la gestión pública", sostuvo.

Vega destacó que la denuncia busca esclarecer las irregularidades en contratos de administraciones pasadas y garantizar mayor transparencia en los acuerdos que involucran recursos estatales.

"La falta de transparencia es lo que nos tiene hoy aquí, y es a lo que debemos prestar especial atención. Es necesario esclarecer todas estas situaciones en las que se ha malversado en contra del Estado panameño", concluyó.

Con información de Meredith Serracín.