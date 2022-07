Diputado Juan Diego Vásquez dice que el presidente Cortizo 'esta escondido'

La Asamblea Nacional juega un papel importante en la crisis social y política que abruma al país, siendo este Órgano uno de los más señalados y criticados por sus actuaciones durante la pandemia y crisis económica.

Aunque desde el hemiciclo se envió un comunicado donde se informaban sobre una serie de medidas que se implementarían para reducir y contener los gastos, pero hasta el momento no se sabe si realmente han sido implementadas.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, dijo que no se puede ver este Órgano como un ente aislado y se debe trabajar de forma colaborativa, señalando que esta bancada ha propuesto la eliminación de los puestos que no son necesarios o que están allí solo por politiquería en barrios y comunidades para los dirigentes políticos del gobierno de turno o diputados.

Destacó que la Asamblea en los últimos gobiernos ha estado plagada de escándalos en los que se ha investigado como los contratos y planillas son usadas para llenar cuarteles de gobierno, costear activistas políticos y asegurar la reelección o elección de políticos, considerando que la responsabilidad es compartida porque de esos mismos temas se ha hablado en el pasado.

Vásquez manifestó que las reclamaciones anticorrupción de las organizaciones en la mesa de diálogo están presentes en los 10 proyectos anticorrupción que han presentado en la Asamblea y que salvo al de conflicto de intereses que fue vetado por el Presidente de la República, siguen engavetados.

Considera que no es solo sentarse a dialogar, sino actuar conforme a lo que la ciudadanía espera, porque, aunque el costo de la gasolina fue la chispa que encendió la situación, también el mal manejo de administrar el Estado y la corrupción son parte de las reclamaciones populares.

Vásquez señaló que en este momento es importante que el Presidente diga algo, aunque sea algo que no guste a todos, pero es preocupante no verlo, por lo que hizo el llamado a que se empodere de la situación y no esté jugando al ajedrez, porque el calco político del Partido Democrático Revolucionario está en negativo.

“Creo que el Presidente de la República debe preocuparse por la responsabilidad que un porcentaje de la población le encargó y que el resto debe respetar que es que él lidere, pero debe liderar con hidalguía”, indicó Vásquez señalando que el día en que Cortizo llame a una conferencia de prensa para presentar los 10 proyectos anticorrupción y que va a cortar los gastos injustificados del Estado estará a su lado apoyándolo.

“Él está escondido, manda a miembros de su gobierno que a mi juicio no tienen capacidad de negociación y no tienen la autoridad para venderle a la ciudadanía la confianza, él tiene que jugar el rol que él mismo buscó jugar” — Juan Diego Vásquez - Diputado independiente

Reiteró que es importante que el Ejecutivo y el Legislativo tengan comunicación y actúen coordinadamente.

Sobre los enfrentamientos en Veraguas, Vásquez hizo un llamado a la Policía Nacional a recordar que su función es la salvaguarda de los derechos que incluye la salvaguarda de todas las personas, a los grupos retornar al diálogo para continuar con las reclamaciones justas, y que no sea la violencia el medio para lograr estas demandas.

Vásquez dijo que ha dejado de ver llegar los servicios de comida que antes llegaban al pleno, pero la reducción del presupuesto no es algo que se verá de inmediato, sino cuando se discuta, mientras que aseguró que en las últimas tres semanas no se han dado viajes al exterior.

Hizo el llamado a los diputados a entender lo que está sucediendo en el país, y dar un giro brusco de timón, dejando los cálculos políticos y deseos de reelección para otros momentos, entonces trabajar para la institucionalidad.