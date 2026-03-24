Diputados: comparecencia de Carles es clave para esclarecer manejo de la niñez

Ambos diputados coincidieron en que la comparecencia será determinante para aclarar dudas sobre la gestión institucional y el manejo de los centros de atención de menores, un tema que ha generado inquietud en la opinión pública.

Diputados de la Asamblea Nacional reaccionaron a la anunciada comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien deberá responder un cuestionario de 41 preguntas el próximo 1 de abril, en medio de cuestionamientos por la situación de los albergues de menores.

El diputado Ernesto Cedeño calificó de positiva la decisión de la ministra de acudir al Legislativo, al considerar que la rendición de cuentas es una obligación de todos los funcionarios.

“Es buena esa actitud, porque todos los ministros tienen que rendir cuentas. Si el Parlamento cita, no se debe eludir la comparecencia”, expresó, al tiempo que advirtió que no solo se trata de responder el cuestionario, sino también las contrapreguntas que puedan surgir durante la sesión.

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Cedeño señaló que uno de los principales puntos de interés será conocer el nivel de supervisión que se está ejerciendo sobre el sistema de protección de menores, particularmente en el Consejo Nacional de la Niñez.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes destacó que la comparecencia responde al rol fiscalizador de la Asamblea y subrayó la importancia de que las respuestas sean dirigidas a la ciudadanía.

La rendición de cuentas es lo mínimo que podemos esperar, sobre todo en un tema tan sensible como la niñez”, manifestó.

Brenes recordó que la ministra comparece en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Senniaf, instancia responsable de decisiones clave en la administración y funcionamiento de los albergues.

La diputada también expresó preocupación por presuntas irregularidades dentro de la entidad, señalando que hubo funcionarios denunciados que continuaban laborando y con acceso a víctimas y expedientes, situación que, aseguró, fue puesta en conocimiento del Ministerio Público de Panamá.

Ambos diputados coincidieron en que la comparecencia será determinante para aclarar dudas sobre la gestión institucional y el manejo de los centros de atención de menores, un tema que ha generado inquietud en la opinión pública.