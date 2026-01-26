Diputados cuestionan contratos millonarios para la recolección de desechos en San Miguelito

Entre los diputados que se refirieron al tema estuvieron Alain Cedeño, Carlos Afú y Raúl Pineda, quienes pusieron en duda la transparencia de los procesos de contratación y la legalidad de los acuerdos firmados.

San Miguelito, Panamá/El manejo de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito volvió a encender el debate en la Asamblea Nacional, donde varios diputados expresaron cuestionamientos y denuncias durante el periodo de incidencias, centrando sus críticas en la contratación de empresas privadas para la gestión de los desechos sólidos.

Entre los diputados que se refirieron al tema estuvieron Alain Cedeño, Carlos Afú y Raúl Pineda, quienes pusieron en duda la transparencia de los procesos de contratación y la legalidad de los acuerdos firmados.

Durante su intervención, el diputado Afú denunció una presunta simulación de competencia entre empresas: "La directiva y las mismas firmas de abogados simularon competencia y eso es un delito. Tres empresas a 50 mil dólares y con un contrato de seis meses con 900 mil dólares, ¿cómo se justifica una licitación por 3.8 millones? Que alguien explique esa matemática. ¿Quién era el beneficiado de este negocio?".

Otro de los señalamientos realizados por el diputado del circuito 7-1 destaca que las empresas contratadas presuntamente no contaban con los permisos del Ministerio de Salud (Minsa) para la recolección de desechos, pese a lo cual habrían recibido contratos. Ante ello, los diputados insistieron en que la Contraloría General de la República debe realizar las investigaciones correspondientes, sin distinciones políticas.

Por su parte, Cedeño señaló que en el tema de recolección de basura en San Miguelito, "la Contraloría debe hacer las investigaciones correspondientes. De verdad que no podemos pretender que solamente se hagan investigaciones en los corregimientos y distritos que dirigen los que están en los partidos políticos. Debemos ser abiertos y nosotros lo que queremos es garantizar que no haya corrupción".

Te podría interesar: Nuevo grupo de diputados panameños realizará viaje a Taiwán

Contraloría y contratos directos

Durante el debate también se respaldó la decisión del contralor de reducir el monto de los refrendos de 50 mil a mil dólares, una medida que, aunque no es permanente, fue calificada como "necesaria".

"La decisión del contralor de bajar los refrendos de 50 mil a mil dólares no es una decisión permanente, pero es una decisión que era necesaria (...) No es un tema de persecución, es un tema de rendición de cuentas con que Irma Hernández nos vendió su alcaldía. Hay gatos encerrados en el municipio de San Miguelito", manifestó el diputado Pineda.

Desde el 19 de enero, la recolección de desechos en San Miguelito está siendo asumida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en todo el distrito. En paralelo, dos iniciativas de ley relacionadas con la gestión de la basura en San Miguelito se encuentran en etapa preliminar. Una de ellas, presentada por el diputado Raúl Pineda, propone que la AAUD sea la responsable formal de la recolección de desechos en el distrito.

La segunda iniciativa, impulsada por el diputado Luis Duke, plantea que la responsabilidad recaiga en los gobiernos locales, y no en la Autoridad de Aseo, como ocurre actualmente.

Ambas propuestas deberán ser analizadas y debatidas en las próximas semanas.

Con información de Yamy Rivas.