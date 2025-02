Diputados reaccionan a las 'falsedades' sobre el paso de buques de guerra de EEUU

Luego de escuchar las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, donde señalaba como 'falsa' la información difundida por el gobierno de los Estados Unidos en la que aseguraban que sus buques de guerra pasarían gratis por el canal de Panamá, diputados de la Asamblea Nacional reaccionaron en el periodo de incidencias de este jueves 6 de febrero. Mulino afirmó que en una llamada con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, informó que como presidente no puede modificar los peajes de los buques; sin embargo, el miércoles 5 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado informando sobre el no cobro de peajes de sus buques de guerra.

"A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo un comunicado importante, institucional de la entidad que rige la política exterior de EEUU en función de una falsedad, y eso es intolerable", expresó Mulino en su conferencia de este jueves 6 de febrero.

El diputado Ernesto Cedeño explicó que lo único que Panamá puede hacer según lo establecido en el Tratado de Neutralidad en lo que respecta al paso de buques de guerra es "otorgar a la República de Colombia y Costa Rica el derecho de tránsito libre de peaje; podrá, no es una obligación", resaltó.

En tanto, Jorge Bloise señaló que la agenda mediática de EEUU nuevamente está atacando a Panamá con desinformación.

"El Ejecutivo que lleva las Relaciones Exteriores, debe ser frontal y directo para desmentir cada una de las mentiras diarias que hacen desde el Pentágono", expresó.

Por su parte, Jamis Acosta resaltó la importancia de respetar el Tratado de Neutralidad, el cual ha sido cumplido a cabalidad desde su vigencia y durante los 25 años de administración del Canal en manos panameñas.

En esta sesión los diputados han decidido citar tanto al ministro de Asuntos para el Canal como al administrador del Canal para responder a un cuestionario sobre la operación y funcionamiento de la ruta. Todavía no se ha decidido en qué fecha ellos deberían de asistir al pleno de la Asamblea Nacional para poder responder este cuestionario; eso ha quedado pendiente.

Con información de María De Gracia