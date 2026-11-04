Director de la Policía confirma un detenido por robo en San Francisco; más de 10 mil uniformados custodian las fiestas patrias

El director de la institución, Jaime Fernández, brindó un balance operativo sobre las investigaciones en curso, las incautaciones de droga a nivel nacional y el despliegue de seguridad durante las festividades.

Ciudad de Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó avances en las investigaciones relacionadas con el asalto perpetrado contra tres personas en el corregimiento de San Francisco.

Fernández detalló que los operativos han permitido ubicar pistas clave para esclarecer el hecho. "Ya tenemos la línea de investigación. Tenemos una persona detenida, tenemos el vehículo que fue utilizado para esta fechoría y asimismo identificado", quien añadió que existen diversos elementos en desarrollo que espera den resultados en corto plazo.

Las imágenes de este robo circularon por redes sociales, donde se apreció a un grupo de delincuentes que mantenía a varias personas acostadas en la acera mientras roban sus pertenencias.

Balance en los desfiles patrios

Respecto a la seguridad ciudadana durante la celebración de las Fiestas Patrias, la Policía Nacional desplegó un contingente superior a los 10,500 uniformados a nivel nacional.

La cobertura incluyó las principales rutas de desfiles en la capital, como Calle 50, Vía España y el Casco Antiguo, así como los puntos de tránsito hacia el interior del país, a donde se desplazaron más de 89 mil vehículos.

El balance de las jornadas festivas se mantiene sin incidentes de gravedad. "No se ha reportado ningún hecho lamentable ni nada que pueda manchar el tema de los desfiles", manifestó Fernández, destacando el comportamiento de la ciudadanía y la labor de las unidades desplegadas en los puntos de control.

Golpe al narcotráfico y cifras récord

En materia de lucha contra el crimen organizado, las fuerzas de seguridad mantienen operativos continuos en diferentes puntos del país. Durante las últimas 24 horas, la institución logró el decomiso de casi tres cuartos de tonelada de sustancias ilícitas en intervenciones simultáneas.

"Te puedo decir que durante el día de ayer se hicieron unas operaciones que se pudieron dar con incautaciones", precisó Fernández.

El jefe de la Policía Nacional remarcó que superó el volumen total de incautación de drogas registrado durante todo el año anterior, logro que se suma a los recientes decomisos marítimos realizados en coordinación con la fuerza aeronaval.

Aclaración sobre rumor de secuestro en Brisas del Golf

Finalmente, al ser consultado sobre las informaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto rapto en el sector de Brisas del Golf, Fernández descartó que exista un reporte oficial verificado sobre el incidente.

"Mira, sobre el tema del secuestro no tenemos ninguna información confirmada al respecto", aclaró el director. No obstante, indicó que de manera preventiva se mantendrán operativos policiales y puntos de control en la periferia y zonas aledañas como Don Bosco para garantizar la tranquilidad de los residentes del área.

Con información de Kayra Saldaña