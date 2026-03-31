Directora del Senniaf se refiere a incidente en el CAI de Tocumen

La directora del Senniaf hizo un llamado a la sociedad para que apoye a la entidad en su labor de ayudar a estos jóvenes.

Ciudad de Panamá/La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, se refirió a un incidente ocurrido la noche del pasado lunes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El incidente fue protagonizado por adolescentes albergados en el CAI, comprometiendo la seguridad e integridad tanto de los niños, niñas y adolescentes como del personal del centro.

Cárdenas indicó que el grupo de jóvenes involucrados en los actos violentos es el mismo que se había evadido semanas atrás y que había sido regresado al CAI. De este grupo, tres adolescentes lograron fugarse nuevamente del centro.

La directora del Senniaf detalló las acciones de los jóvenes: "Han dañado propiedad del Estado, han amenazado con incendiar a sus compañeros dentro de sus casitas. Han introducido sustancias ilícitas".

Ante este hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención en coordinación con la policía de niñez y adolescencia. Actualmente, la policía custodia el lugar junto con el Ministerio Público, la Defensoría y el Ministerio de Desarrollo Social.

La directora del Senniaf hizo un llamado a la sociedad para que apoye a la entidad en su labor de ayudar a estos jóvenes.

Con información de Kayra Saldaña.