Dirigentes esperan que el gobierno continúe en la mesa de diálogo para discutir otros temas pendientes

Coherencia y empatía con el pueblo panameño, es lo que esperan del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quienes se encuentran en la mesa de negociación para el congelamiento del combustible y productos de la canasta básica familiar, señaló el dirigente magisterial, Edy Pinto.

Destacó que durante el diálogo, fueron presentadas dos propuestas, uno por $4.25 el galón y finalmente, $3.95, sin embargo, tras esto último no dieron la oportunidad de plantearle al resto de los manifestantes e indicarles si estaban o no de acuerdo.

El dirigente sostuvo que pesé a que mandatario salió ante la ciudadanía a dar el anuncio del congelamiento en $3.95, fue irrespetuoso, toda vez que todavía se estaba conversando en una mesa.

“Primero ratifica el tema de la gasolina y segundo, no se ha conversado por ningún lado el punto dos sobre el congelamiento y la baja de la canasta básica familiar (…) habló del congelamiento de 10 rubros de los que ni siquiera se habló”, recalcó.

El docente advirtió que, si quieren continuar con este tipo de decisiones, enardecerán más al pueblo panameño.

Explicó que el tiempo que han establecido para este subsidio es de 3 meses y no es para todos los panameños, es para todos aquellos que no tienen autos de alta gama; tampoco han señalado de dónde salió el dinero para esto, para que no se vaya a convertir en algo insostenible.

Señaló que esperan que el diálogo continué, porque aún quedan temas por discutir y también que les den la oportunidad de darle a conocer a las bases la propuesta que fue presentada. Dijo que esperan retornar prontamente a clases.