Una persona fue asesinada en el sector de Calidonia, autoridades investigan el hecho

Una persona fue asesinada la tarde de este martes en Calle 27, Calidonia, detrás de un supermercado del área.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue perseguida por su verdugo, quien le propinó tres disparos en la espalda, acabando con su vida frente a la mirada perpleja de los comerciantes y las personas que transitaban por el lugar.

Al sitio llegaron miembros de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y los indicios que contribuyan con el desarrollo de las investigaciones.

La vía fue cerrada por un período de cinco minutos para las labores investigativas y luego fue reabierta al tránsito vehicular.

Información de Meredith Serracín en desarrollo...

