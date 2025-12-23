Hombre de 48 años recibe 18 años de cárcel por delitos sexuales y aborto en Darién

Además de la pena principal, se le impuso una inhabilitación de 48 meses para ejercer cargos, oficios o profesiones en los que se agrupen menores de edad.

Darién/Un hombre de 48 años fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión por el Tribunal de Juicio de Darién, tras ser hallado culpable de violación carnal y aborto provocado en perjuicio de su expareja, una menor de 16 años, en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2024 en el distrito de Sambú.

El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2024, en el distrito de Sambú, cuando el sentenciado perpetró la agresión sexual y posteriormente provocó un aborto a la víctima, quien se encontraba en la semana 27 de gestación. Cabe destacar que el embarazo no era producto de la relación con el acusado.

Durante los dos días de audiencia, la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que sustentaron la acusación y permitieron al tribunal dictar la condena. Además de la pena principal, se le impuso una inhabilitación de 48 meses para ejercer cargos, oficios o profesiones en los que se agrupen menores de edad.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme lo establecen la Constitución y la Ley, reafirmando su labor en la protección de las víctimas y la defensa de los derechos fundamentales.