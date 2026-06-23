¿Se disparó la factura de luz? Expertos revelan los hábitos que más energía consumen en casa

El aire acondicionado, la nevera, la lavadora y hasta los equipos en modo de espera pueden influir significativamente en el monto de la factura eléctrica. Especialistas recomiendan cambios sencillos en los hábitos diarios para reducir el consumo de energía.

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han llevado a muchas familias a aumentar el uso de ventiladores y aires acondicionados, lo que ha generado preocupación por el incremento en los recibos de electricidad.

"Con estos calores que hacen, era aire acondicionado todo el tiempo, pero hace unos meses ya los clausuré totalmente", comentó una ciudadana consultada.

Precisamente, el aire acondicionado figura entre los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar, especialmente durante los meses más calurosos.

Uno de los mitos más extendidos es que apagar y encender constantemente el equipo ayuda a ahorrar electricidad. Sin embargo, especialistas aseguran que esto no necesariamente reduce el consumo.

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"Es un mito apagar y prender el aire durante varios ciclos. El ahorro se ve reflejado cuando el equipo es inverter y se mantiene entre 21 y 24 grados centígrados", explicó Francisco Ortiz, especialista en seguridad industrial.

La nevera también influye en el consumo

Otro hábito que puede impactar la factura es abrir y cerrar constantemente la refrigeradora.

Cada vez que la puerta permanece abierta, el aire caliente entra al interior del equipo, obligando al compresor a trabajar nuevamente para recuperar la temperatura adecuada.

Según los especialistas, esta práctica puede incrementar el consumo energético entre un 10% y un 15%, dependiendo de la frecuencia con que se abra la nevera o el congelador.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía?

Los expertos identifican varios equipos con un impacto importante en la factura mensual:

Aire acondicionado: entre 7% y 15% del consumo.

entre 7% y 15% del consumo. Nevera o refrigeradora: entre 10% y 15%.

entre 10% y 15%. Lavadora y secadora: entre 10% y 15%.

entre 10% y 15%. Iluminación: entre 10% y 12%.

entre 10% y 12%. Equipos electrónicos en modo de espera: entre 15% y 25%.

Además, recomiendan reemplazar los focos incandescentes por tecnología LED.

Las bombillas LED pueden reducir hasta en un 80% el consumo energético asociado a la iluminación del hogar.

El consumo oculto del modo stand-by

Aunque televisores, computadoras, cargadores y otros aparatos parezcan estar apagados, muchos continúan consumiendo electricidad cuando permanecen conectados.

Los especialistas advierten que el denominado modo stand-by puede representar hasta un 10% adicional de consumo acumulado a lo largo del mes.

Por ello, recomiendan utilizar regletas certificadas que permitan desconectar varios dispositivos al mismo tiempo cuando no estén en uso.

Pequeños cambios que generan ahorro

Entre las recomendaciones para reducir la factura eléctrica destacan:

Mantener el aire acondicionado entre 21 y 24 grados si es inverter.

Evitar abrir la nevera innecesariamente.

Sustituir focos tradicionales por iluminación LED.

Planchar la ropa una sola vez por semana.

Desconectar equipos electrónicos cuando no se utilicen.

Utilizar regletas para eliminar el consumo en modo stand-by.

Dar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas del hogar.

Los especialistas coinciden en que, más allá de adquirir nuevos equipos, el verdadero ahorro suele estar relacionado con la modificación de hábitos de consumo, una medida que puede reflejarse gradualmente en la factura mensual de electricidad.

Información de Yenny Caballero