La viceministra de Educación Gina Garcés, hizo un llamado a los representantes de los gremios docentes que convocaron a una concentración y movilización para este martes 2 de octubre, para que no afecten el desarrollo del cierre del año escolar.

Garcés detalló que se le informó que en la Asamblea Nacional (AN), no se va a realizar este martes la consulta sobre la propuesta con la que se pretende modificar la ley que reglamenta el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), sino que se pasará para otra fecha en la que no afecte el desarrollo de las clases.

Con lo anterior, aclara que mañana martes debe ser un día normal de clases.

Sobre el PRAA, la viceministra Garcés detalló que permite a los educadores retirarse seis años antes, en el caso de los varones y cuatro en el de las mujeres y tanto los educadores como el Estado aportan a los fondos.

Actualmente el programa es obligatorio y dice que es el problema existente, ya que hay una asociación interesada en que el PRAA pase a ser voluntario y otras 16 piden que se mantenga como está.

En el caso de los educadores que se han ido del sistema, se les haría la devolución de los aportes que hayan hecho.

La funcionaria explicó que los analistas, basados en informes actuariales, aseguran que si el programa pasa a ser voluntario no sería sostenible y por eso se aboga a que se mantenga de carácter obligatorio.

Un total de 16 gremios docentes han convocado una manifestación a la Asamblea Nacional para este martes 2 de octubre.

De acuerdo con la viceministra Garcés solo quedan 40 días o menos laborables para que se termine el año escolar, por lo que piden suspender la movilización y acudir a clases de manera regular.