Ejército estadounidense instruye a fuerzas panameñas en maniobras de resistencia

A principios de octubre, alrededor de 50 infantes de marina estadounidenses arribarán al país en un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de EE.UU. para entrenar junto a miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional.

Del 9 al 29 de octubre, Panamá será escenario de una operación estratégica con el Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, que reunirá a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Estados Unidos, infantes de marina del 2.º Batallón, 6.º Regimiento, y unidades de la Fuerza Pública panameña.

El objetivo principal de este entrenamiento es elevar la interoperabilidad, mejorar capacidades y fortalecer la seguridad regional en uno de los entornos más exigentes del planeta.

El despliegue también incluye dos helicópteros HH-60 Black Hawk del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, que llegarán el 6 de octubre y estarán disponibles para brindar cobertura de evacuación médica durante todo el curso, garantizando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad en el terreno.

El componente médico será mixto, con personal de ambos países, lo que permitirá ofrecer apoyo continuo e inmediato a los participantes en las actividades de entrenamiento.

La instrucción estará a cargo de efectivos de los servicios de seguridad panameños y de instructores del Ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la Academia Lightning de la 25.ª División de Infantería.

Este curso busca poner a prueba la resistencia, fomentar la confianza y fortalecer la capacidad de operación conjunta entre equipos panameños y estadounidenses en un entorno selvático, considerado uno de los más desafiantes del mundo.

Estas maniobras reflejan la cooperación sostenida entre Panamá y Estados Unidos, que trabajan hombro a hombro en la lucha por una mayor seguridad regional.