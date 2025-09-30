Panamá liderará la agenda migratoria de la OEA: Embajadora Ana Irene Delgado electa presidenta de la CAM

En su intervención, la nueva presidenta de la CAM destacó que la movilidad humana debe abordarse con solidaridad, corresponsabilidad y respeto a la dignidad.

La República de Panamá ha alcanzado un nuevo hito en el ámbito interamericano tras la elección, por consenso de los Estados Miembros, de la embajadora Ana Irene Delgado como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La designación, que tuvo lugar durante la Sesión Ordinaria del CIDI, consolida la posición de Panamá como líder en la promoción de políticas migratorias inclusivas.

La embajadora Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, asumió la responsabilidad con el compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica y fomentar políticas basadas en la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral.

Puedes leer: Panamá respalda 'valioso primer paso' del plan de paz de EEUU para Medio Oriente

Compromiso nacional y ejes de gestión

En su intervención, la nueva presidenta de la CAM destacó que la movilidad humana debe abordarse con solidaridad, corresponsabilidad y respeto a la dignidad. Como ejemplo del compromiso de Panamá, mencionó el Decreto Ejecutivo No.6 de marzo de 2025, que implementó el Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria. Esta medida ha sido crucial para regularizar a miles de migrantes vulnerables, garantizándoles acceso a servicios básicos y empleo formal.

Para su gestión al frente de la CAM, la embajadora Delgado propuso tres ejes prioritarios de acción:

Fortalecer la cooperación hemisférica: Mejorar la gestión de flujos migratorios mixtos, promoviendo la interoperabilidad de sistemas y la atención diferenciada a personas vulnerables.

Mejorar la gestión de flujos migratorios mixtos, promoviendo la interoperabilidad de sistemas y la atención diferenciada a personas vulnerables. Promover canales regulares: Fomentar una migración segura, ordenada y regular mediante el diálogo con organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil.

Fomentar una migración segura, ordenada y regular mediante el diálogo con organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. Impulsar la corresponsabilidad: Desarrollar una narrativa regional que combata la estigmatización y reconozca el valor y el aporte de las personas migrantes al desarrollo.

La embajadora Delgado concluyó reafirmando que "ningún país puede enfrentar por sí solo los retos migratorios actuales", reiterando el llamado de Panamá a una acción colectiva, coordinada y solidaria para transformar los desafíos migratorios en oportunidades de progreso regional. Con esta designación, Panamá proyecta una visión de unidad y cooperación en el sistema interamericano.