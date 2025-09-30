Panamá respalda 'valioso primer paso' del plan de paz de EEUU para Medio Oriente

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado en el que manifiesta que la propuesta de paz formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con el respaldo de Israel, representa un “valioso primer paso” hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente.

Panamá reafirma además su disposición a apoyar “todas las acciones que contribuyan a la paz, estabilidad y cooperación internacional”.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron este lunes su acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, que está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino.

El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y con decenas de rehenes en su poder.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, Netanyahu llamó personalmente al primer ministro de Catar para disculparse por ese ataque y mostrar su "profundo pesar" por la muerte de un guardia de seguridad catarí, según revelaron fuentes diplomáticas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.