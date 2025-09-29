Trump: acuerdo sobre Gaza está 'muy cerca' tras reunión con Netanyahu

En paralelo a la reunión de Trump con Netanyahu , la Casa Blanca publicó su plan para Gaza y aseguró que “nadie será obligado a abandonar Gaza” si se adopta dicha propuesta.

Washington, Estados Unidos/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó ante Catar el lunes por los ataques contra Hamás perpetrados en ese país del Golfo y prometió no volver a hacerlo, informó el lunes la Casa Blanca.

Según el comunicado, en una llamada telefónica con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, realizada junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu expresó su “profundo pesar” por la violación de la soberanía y la muerte de un guardia durante esos ataques del 9 de septiembre en un barrio residencial de Doha.

En paralelo a la reunión de Trump con Netanyahu, la Casa Blanca publicó su plan para Gaza y aseguró que “nadie será obligado a abandonar Gaza” si se adopta dicha propuesta. El gobierno estadounidense añadió que “Catar e Israel trabajarán con EE. UU. para resolver ‘agravios mutuos’”.

Ante la prensa, Trump afirmó que un acuerdo sobre Gaza está “muy cerca” y agradeció a Netanyahu que esté “de acuerdo con el plan”. El mandatario también se mostró esperanzado de que Hamás acepte su plan para Gaza.

Con información de AFP.