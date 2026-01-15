Eliminan del control de precios cuatro productos de la canasta básica ¿Cuáles quedan regulados?

De acuerdo con el decreto, se evaluó la posibilidad de excluir algunos productos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 28 de 30 de junio de 2025 , como el queso amarillo procesado, pollo entero Panamá, babilla y bistec de cinta con hueso.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) prorrogó por seis meses la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 165 de 1 de julio de 2014, que establece el control de precios máximos de venta al por menor de cuatro productos de la canasta básica familiar.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2026, tras una recomendación emitida en la reunión de la Comisión de Ajuste de Precios de Alimentos, celebrada el 11 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el decreto, se evaluó la posibilidad de excluir algunos productos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 28 de 30 de junio de 2025, como el queso amarillo procesado, pollo entero Panamá, babilla y bistec de cinta con hueso. No obstante, se determinó mantener el control de precios de cuatro productos de la canasta básica familiar, con el objetivo de asegurar una protección eficaz a los consumidores.

La decisión también tomó en cuenta una consulta no vinculante realizada a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la cual consideró viable la prórroga de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 165, conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley 45 de 2007.

El decreto establece, a nivel nacional —con excepción del territorio insular de la República de Panamá—, los siguientes precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización:

Carne molida de primera (excluye especial kosher y baja en grasa):

(excluye especial kosher y baja en grasa): Precio máximo: $ 2.15 por libra o $ 4.74 por kilogramo

o $ Aceite vegetal (palma o soya) en envases de 1.42 a 1.5 litros:

(palma o soya) en envases de 1.42 a 1.5 litros: Precio máximo: $ 3.74

Margen bruto máximo: 15%

Leche en polvo (entera o instantánea) en envases de 345 a 400 gramos, excluyendo fórmulas infantiles:

(entera o instantánea) en envases de 345 a 400 gramos, excluyendo fórmulas infantiles: Precio máximo: $3.76

Margen bruto máximo: 15%

Pan de molde blanco en empaque de 14 a 18 onzas (excluye integrales y especiales):

en empaque de 14 a 18 onzas (excluye integrales y especiales): Precio máximo: $ 0.92

Margen bruto máximo: 15%

Hasta la fecha, la lista que se mantenía vigente era la establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 28 de 30 de junio de 2025 del MICI, en la que se prorrogó la vigencia por seis meses adicionales del control de precio de 8 productos de la canasta básica familiar de alimentos y también se eliminaron 5 productos, siendo estos: la sardina, la salchicha nacional, los coditos, los macarrones y el pan michita.

Los 8 productos que se mantuvieron fueron: Bistec de cinta, babilla, carne molida de primera, pollo entero Panamá, aceite vegetal en envase de 1.4 a 1.5 litros, leche en polvo entera o instantánea de 345 a 400 gramos, pan de molde blanco de 14-18 onzas y el queso amarillo tipo americano procesado.

