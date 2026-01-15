Tres décadas de trabajo y planificación detrás de los jardines de la Feria de las Flores y el Café

Detrás de los coloridos jardines y los diseños que disfrutan miles de visitantes, hay más de tres décadas de experiencia acumulada, en las que el aporte de Ezequiel Pitty ha sido fundamental.

Chiriquí/La Feria Internacional de las Flores y el Café, reconocida hoy como uno de los eventos más emblemáticos del país, es el resultado de un proceso de planificación y trabajo que se extiende durante todo el año.

Detrás de los coloridos jardines y los diseños que disfrutan miles de visitantes, hay más de tres décadas de experiencia acumulada, en las que el aporte de Ezequiel Pitty ha sido fundamental.

El proceso de preparación inicia desde el mes de junio, cuando comienza la selección y adquisición de semillas en Estados Unidos. A partir de allí se desarrollan los semilleros, una etapa clave en la que se programa el crecimiento de las plantas que posteriormente serán trasplantadas a los jardines donde se definen los contrastes de colores y los diseños que se exhiben durante la feria.

“Realmente esto es un trabajo arduo. Nosotros iniciamos desde el mes de junio con el periodo de semillas en Estados Unidos, para luego comenzar con los preparativos de los semilleros, que es donde hacemos la programación para posteriormente trasplantarlos a los jardines, donde realizamos el contraste de colores y los diseños que se ven expuestos durante la feria”, explicó Pitty.

Aunque la feria mantiene su esencia desde sus inicios, Pitty señaló que con el paso de los años los procesos han cambiado de manera significativa. Hace tres décadas se utilizaban semillas no híbridas, lo que permitía reproducirlas durante varias generaciones. Actualmente, en cambio, se trabaja con variedades híbridas que no producen semillas, lo que obliga a realizar pedidos constantes al extranjero para cada edición del evento.

En esta versión de la feria se exhiben alrededor de 25 variedades florales, distribuidas en igual número de jardines, cada uno planificado de manera individual para garantizar equilibrio visual y calidad en la presentación.

El cuidado de estos espacios demanda un trabajo constante y especializado. Pitty destacó que el éxito de los jardines depende en gran medida del manejo adecuado de los semilleros, ya que de esta etapa depende la viabilidad del proyecto. Una vez trasplantadas, las plantas requieren controles permanentes de fumigación, fertilización y prevención de hongos.

“Cada variedad que presentamos en la Feria de las Flores tiene su propio calendario de siembra y floración. Ese calendario lo manejamos desde hace muchos años y vamos sembrando las semillas de acuerdo con esas fechas”, señaló.

Este trabajo silencioso y sostenido a lo largo de los meses es el que permite que, año tras año, la Feria Internacional de las Flores y el Café mantenga su calidad, atractivo visual y valor cultural

Con información de Blanca Herrera e Iván Saldaña