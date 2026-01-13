¡Éxito total! Feria de las Flores y el Café impulsa hotelería con casi el 100% de ocupación

La ocupación hotelera en el distrito de Boquete se mantiene con una alta demanda, alcanzando entre el 81 % y el 100 %, según confirmaron hoteleros de la región y el presidente de la Cámara de Comercio del Distrito de Boquete, en el marco de la 53.ª Feria de las Flores y del Café.

De acuerdo con los gremios, el evento ha generado un impacto económico positivo en la región, reflejado en la alta afluencia de visitantes y en el dinamismo del comercio local. Hasta la fecha, más de 5 mil personas han llegado a Boquete, superando cifras registradas en años anteriores.

La ocupación varía según el tipo de hospedaje. Demetrio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Boquete, explicó que los hoteles de alta gama reportan niveles de ocupación entre 80 % y 90 %, mientras que hostales, cabañas y hospedajes económicos se encuentran prácticamente al 100 %.

Pese a la alta demanda, las autoridades y empresarios del sector aseguran que aún existen opciones de alojamiento, principalmente en hoteles de mayor categoría y en otros puntos de la provincia de Chiriquí, como David y Tierras Altas, donde también hay disponibilidad para los visitantes.

Los organizadores reiteraron la invitación a quienes aún no han asistido a la feria, destacando que los días restantes continúan ofreciendo oportunidades para disfrutar del clima fresco, el café, las flores y las diversas actividades turísticas que ofrece Boquete, como senderismo, experiencias cafeteras y visitas a granjas.

El movimiento económico ha beneficiado tanto a pequeños vendedores como a grandes empresas, especialmente del sector hotelero y turístico.

