Asamblea aprueba citación del director del Idaan pese a críticas por cuestionario de 55 preguntas

Ciudad de Panamá/Durante el inicio de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional este martes, varios diputados utilizaron el periodo de incidencias para referirse a los problemas en el suministro de agua potable que afectan a distintos circuitos del país. A partir de estas intervenciones, surgió la propuesta de citar al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, ante el pleno legislativo.

Para dar paso a la iniciativa, se alteró el orden del día y se presentó formalmente la propuesta de citación. No obstante, durante la elaboración del cuestionario que sería utilizado en la comparecencia, se planteó un documento compuesto por 55 preguntas, lo que generó cuestionamientos por parte de algunos diputados.

Entre quienes expresaron su desacuerdo estuvieron los diputados Luis Eduardo Camacho y Alain Cedeño, quienes calificaron el cuestionario como demasiado extenso, señalando que, de mantenerse así, no respaldarían la citación por considerarla poco funcional.

“Tenemos que hacer un cuestionario con preguntas concisas, que realmente sirvan para resolver nuestras inquietudes para la población. Pero 50 y tantas preguntas, yo no estaría de acuerdo con esta citación, porque quiero una citación funcional”, manifestó el diputado Cedeño.

Ante estas críticas, la bancada de Vamos respondió defendiendo la amplitud del cuestionario. La diputada Janine Prado explicó que el documento fue alimentado por aportes de distintos diputados y que su extensión responde a la necesidad de obtener información detallada.

"Aquí, cuando se presenta este tipo de propuestas, se conversa entre los diputados, el que tiene bien añadir cualquier solicitud a la misma, se toma en cuenta, y sí, se pide información y valiosa información en ese formulario, en ese cuestionario, porque cuando aquí vienen las personas citadas al pleno, lo primero que se nos dice a los diputados es: 'Diputados, cíñase al cuestionario'", defendió Prado.

La propuesta de citación fue sometida a votación en el pleno, siendo aprobada por mayoría simple, con 34 votos a favor y 16 votos en contra. Los votos negativos provinieron, en su mayoría, de diputados de las bancadas de Realizando Metas y del PRD.

Con este resultado, quedó aprobada la citación del director del Idaan, quedando pendiente únicamente la definición de la fecha para su comparecencia ante el pleno, la cual podría tomar varios días, considerando que el cuestionario consta de 55 preguntas.

Información de Meredith Serracín