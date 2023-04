Entregan orden de proceder para diseño y construcción de la vía Summit-Gamboa por $9 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/Con una inversión de B/.9,850,000.00, el presidente de la República Laurentino Cortizo junto al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, entregaron este miércoles 5 de abril la orden de proceder del proyecto de diseño y construcción de la vía Summit-Gamboa.

Dentro de esta, se incluirá la construcción de una nueva ciclovía con una longitud aproximada de 12.1 kilómetros la cual ofrecerá un espacio para la recreación y favorecerá la adquisición de hábitos de vida saludables, promoviendo el uso de medios alternativos de transporte sostenible.

En total, tendrá un ancho de 3.50 metros en pavimento de hormigón asfáltico y se construirá sobre el lado izquierdo del alineamiento existente de la vía que conduce hacia el puente sobre el río Chagres.

Los trabajos de construcción estarán siendo ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por medio de la empresa Ingeniería PC, S.A. Estos consistirán en el diseño y construcción de la estructura de pavimento, diseño y construcción de cunetas, señalización vial horizontal y vertical para la seguridad vial, diseño de drenajes pluviales, incluyendo cajones pluviales, obras de mitigación ambiental, entre otras actividades.

La misma contribuirá con el desarrollo urbano de esta vía, considerada como un área turística por su cercanía con la vía interoceánica, además de los atractivos como el Parque Municipal Summit. Se prevé que este proyecto se ejecute en un tiempo estimado de 540 días calendario.

El ministro Sabonge señaló que este proyecto forma parte de una serie de rehabilitaciones que se estarán realizando a lo largo de la ciudad.

“Lo más característico de este proyecto es la construcción de la ciclo vía. Este lugar cuenta con atractivo turístico inmenso. Desde el punto de vista del ciclismo, es importante debido a que les estaremos brindando una vía segura para que puedan transitar” manifestó Sabonge.

Con respecto a la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el ministro indicó que con la construcción de esta obra se podrán movilizar más de 20 mil personas en horas picos en un tiempo de 45 minutos desde Ciudad del Futuro hasta Albrook.

“Por eso, para no perjudicar la construcción de esta línea, se decidió separarla de la construcción del cuarto puente. La construcción de este puesto no se detuvo, sino que, al no contar con los recursos presupuestarios necesarias para ejecutarlo, el mismo se fue dilatando hasta este momento que se reanudó”, puntualizó.