Ernesto Cedeño denuncia 'privilegios' en Asamblea; revela lista de diputados que cuentan con múltiples despachos

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, dio a conocer un hallazgo que entorno a la desigualdad en la asignación de espacios dentro de la Asamblea Nacional: varios diputados cuentan con más de un despacho, mientras la mayoría trabaja desde una sola oficina.

Esta revelación surge en medio de las investigaciones que se adelantan sobre el uso de las partidas presupuestarias y la polémica planilla que ha sido distribuida durante los últimos años en el Órgano Legislativo. Cedeño explicó que solicitó a su personal investigar sobre este caso, luego de escuchar varios rumores al respecto. El resultado de la investigación reveló que efectivamente existe una "especie de canonjía" aprobada por diversas juntas directivas.

“Había escuchado que había diputados que tenían varios despachos y tenían una especie de ‘canogía’ por diversas juntas directivas (…) Hay un monto de 16 personas que tienen varios despachos. No censura a esos diputados, bueno, que creen que se sienten cómodos teniendo varias oficinas. Lo que yo censuro es la determinación de diversas juntas directivas que le han dado espaldarazos a ese tipo de determinaciones”, expresó.

Según el listado elaborado por el equipo de Cedeño, el caso más llamativo es el del diputado Raúl Pineda, quien dispone de cinco espacios: uno en el edificio nuevo (oficina 314), otro en la recepción del tercer piso del mismo edificio, y tres más distribuidos en diversos pisos de estos edificios. Cedeño indicó que, entre los diputados con múltiples despachos se encuentran figuras como

Jaime Vargas Crispiano Adames Dana Castañeda Nelson Jackson Palma Eduardo Vásquez Jairo Salazar Víctor Castillo Isaac Mosquera Ariel Vallarino Javier Sucre Marcos Castillero Nixon Andrade Lilia Batista Arquesio Arias Felix Shirley Castañedas Jamis Acosta Benicio Robinson

“El Búnker”

Cedeño, quien manifestó sentirse "cómodo" con su único despacho, mostró su desacuerdo con esta situación al considerar que no puede haber “privilegios”. El representante destacó que su molestia no radica en la cantidad de oficinas que poseen sus colegas, sino en los "fueros" que esto representa.

Según Cedeño, la mayoría de diputados trabaja desde el "edificio nuevo", una estructura que "no es tan nueva" y presenta algunos problemas que requieren intervención.

Esta denuncia se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el manejo presupuestario en la Asamblea. Hace poco, autoridades de la Contraloría General de la República reveló cifras que evidencian grandes diferencias en las asignaciones: mientras algunos diputados manejan partidas de $22,000 o $30,000, otros disponen de más de 350,000 dólares.

"Eso para mí no es justificable, no es admisible", comentó Cedeño sobre estas diferencias presupuestarias que considera desproporcionadas. Actualmente, las reglas de la Asamblea no establecen topes para la contratación de personal por parte de los diputados, aunque se supone que cada representante debe ajustarse a una partida de 20,000 dólares por despacho.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la existencia de lo que se conoce como "el búnker", un espacio con seguridad especial ubicado en las instalaciones legislativas. Según el equipo de Cedeño, este lugar cuenta con "seguridad afuera como si fuera una fortaleza de diputados".

El diputado también mencionó que existen "varias oficinas que se dice que también tienen diputados, pero no tienen letrero". Cedeño indicó que ha conversado sobre este tema con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien según sus palabras "va a hacer los ajustes correspondientes" para resolver esta situación.

Conformación de bancadas

Por otra parte, han transcurrido varias semanas desde la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea, sin embargo, aún existen temas pendientes como la conformación definitiva de las comisiones permanentes de trabajo. La situación ha generado preocupación, luego que se diera a conocer que la demora en la conformación es producto de desacuerdos entre las diferentes bancadas.

"Sería bastante calamitoso que se vaya a una asamblea en pleno porque podría mostrar un mensaje incongruente", advirtió Cedeño. "Si esta gente no se pudo poner de acuerdo para hacer unas comisiones, ¿se podrá poner de acuerdo para cosas de Estado?", cuestionó.

El también abogado reveló que su bancada “seguimos” aspira a obtener la presidencia en dos comisiones. Para este lunes 28 de julio a las 2:30 p.m. se tiene prevista una reunión entre las diferentes bancadas para continuar abordando el tema de la conformación de las bancadas, a su vez que se busca concluir esta situación.