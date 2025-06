Escuela de San Miguelito gana competencia intercolegial de reciclaje ‘Gente TVN Media’ con 1,445 libras recolectadas

Ciudad de Panamá, Panamá/Por segundo año consecutivo, "Gente TVN Media: Haciendo la Diferencia" realizó la competencia intercolegial de reciclaje “En Ambiente” que reunió a colegios oficiales de todo el país en una iniciativa que busca fomentar la conciencia ambiental entre los estudiantes más jóvenes.

La escuela Bilingüe Martín Luther King, ubicada en el distrito de San Miguelito, se alzó con el primer lugar tras recolectar 1,445 libras de material reciclable, demostrando el compromiso de sus estudiantes con el cuidado del medio ambiente. Los pequeños ganadores expresaron su entusiasmo por el logro alcanzado. "Estamos muy emocionados y muy felices porque nos esforzamos mucho”, comentaron los estudiantes.

La motivación de los niños va más allá de la competencia: “Es para que nuestro planeta se mantenga limpio y no tengamos mucha suciedad. Tenemos que mantenerlo limpio porque si no, nuestro planeta se puede dañar y nosotros nos podemos hacer daño".

La iniciativa tiene como propósito central fomentar la conciencia ambiental y la sostenibilidad, permitiendo que los estudiantes aprendan desde temprana edad sobre iniciativas que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Los docentes han desempeñado un papel fundamental en este proceso educativo. "La conciencia que se les ha dado a los niños para cuidar el ambiente. Ellos saben la importancia que tiene porque yo les digo: si nosotros no recogemos y reciclamos nuestros residuos, no vamos a tener agua y no vamos a poder respirar bien. Entonces eso a ellos les preocupa", explicó María de la Paz Barría, mestra de familia y desarrollo comunitario de la escuela Martín Luther King.

Los centros educativos de La Mitra y El Trapichito, ambos ubicados en La Chorrera, obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en esta competencia que evidenció el compromiso de las instituciones educativas con la sostenibilidad.

"Hemos visto que los maestros de manera apasionada detrás de estos proyectos hacen la diferencia. Por eso, en colaboración con uno de nuestros heroes, la Fundación Proed, estamos dándole a la maestra María del primer lugar y al maestro del segundo lugar un programa especial para que desarrollen nuevas habilidades pedagógicas que les permitan a ellas multiplicar esta labor tan maravillosa que están realizando", informó Maria Guadalupe Guillen, directora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos.

La competencia logró un impacto ambiental considerable al recolectar materiales como plástico, papel, cartón, tetrapack y latas, totalizando 2.5 toneladas de desechos que fueron desviados de los vertederos y, más importante aún, del mar.

Con información de Jessica Román