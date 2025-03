Especialista destaca la importancia de la interconexión energética y la necesidad de mejorar la distribución en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La noche del sábado 15 de marzo, Panamá enfrentó un apagón a nivel nacional tras una explosión en la planta termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., ubicada en La Chorrera. El incidente dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país y volvió a encender las alarmas sobre la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

En entrevista, con TVN-2.com Jessica Yarelys Guevara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) y docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), explicó el papel de las plantas termoeléctricas, los retos de la transición energética y los riesgos ante fallas como la ocurrida.

“Desde la parte académica y obviamente lo que dice y la teoría y lo que se ha puesto en práctica, es importante resaltar que las plantas termoeléctricas juegan un rol importante en la seguridad operativa de los sistemas eléctricos de potencia”, destacó.

En el caso de la planta afectada en La Chorrera, que utiliza búnker C como combustible, Guevara explica que se utiliza "la energía primaria, es decir, el búnker para producir a través de la tecnología termoeléctrica, que en este caso son motores de combustión interna, que es como un carro, y justamente al producir la energía primaria, la transforma en energía eléctrica”.

Aunque reconoce que es un combustible “altamente contaminante”, también resalta su importancia en el contexto nacional. “Si lo llama a la 1 de la mañana, esa planta va a operar porque tiene el combustible en territorio nacional”.

Sin embargo, la especialista también advierte que el país debe avanzar en la transición energética.

“Hoy en día estamos y esto es algo que viene no solamente de hace poco tiempo; llevamos más de 10 años de estar hablando de transición energética”, acotó.

Yo tengo que transformar lo que deja de ser competitivo, lo que deja de ser eficiente”, dijo.

Explica que el gas natural licuado es el combustible de transición más viable actualmente, aunque también genera emisiones: “Ojo, que el gas natural es un combustible que también contamina y recordar que también es parte de los combustibles que también ocasionan emisiones a la hora de producir energía, pero en menor medida, por supuesto, que lo tradicional, ya sea carbón, diésel o búnker”.

Guevara también destacó otras alternativas como los biocombustibles obtenidos de residuos urbanos, y el uso de sistemas de almacenamiento como baterías o supercondensadores, aunque reconoció que “no son económicamente viables todavía”.

¿Qué falló el 15 de marzo?

Sobre el apagón que afectó al país tras el incidente en La Chorrera, Guevara explicó que los sistemas están diseñados para operar de forma segura incluso si un elemento falla, bajo el llamado criterio N-1: “Mi sistema tiene que operar a la salida de al menos un elemento; él opera de forma continua y segura”.

“Cuando yo llego a un apagón total, definitivamente que la falla tuvo que haber sido un efecto dominó, es decir, afectó a otros elementos, por ende, el sistema deja de operar normalmente”.

En este sentido, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para evitar que una falla en una termoeléctrica afecte a todo el país?

“Los sistemas eléctricos tienen respaldo porque se diseñan redundantes, es decir, si no funciona uno, funciona por el otro lado. Ahora, cuando eso no se da, en efecto, uno se hace la pregunta, ¿Qué más podemos hacer?”.

Interconexión con otros países

Aquí, la interconexión con otros países podría jugar un papel clave:

Panamá tiene una ventaja, que es un país que se interconecta con otros países. Que este también puede ser nuestro gran respaldo para reducir los efectos de la continuidad del servicio”, acotó.

Aunque aclara que esta integración no es sencilla, pues para “integrarme no es algo que se hace de forma tan simple, también tengo que tener metodología para, por ejemplo, cuando hay una falla, cómo vamos a funcionar, para no afectar a los otros países”.

Precisamente, ayer jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino planteó que en su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hablará del tema.

"Hay que invertir en más redes de distribución para cubrir la demanda", sostuvo.

Guevara pide diferenciar dos cosas del sistema:

Los apagones que normalmente ocurren se dan a nivel de distribución, no a nivel del sistema a gran escala. Por decirles algo: el sistema interconectado nacional es el gran sistema de Panamá, donde se conectan las distribuidoras, es decir, los subsistemas de distribución. Si yo tengo apagones en un sistema de distribución, las fallas son del distribuidor, no del sistema total".

Y lanza una advertencia clave sobre el crecimiento urbano y la capacidad de las distribuidoras para atender la demanda.

La demanda crece, por ende, si crecemos la distribuidora ahora tiene que crecer, por supuesto, tiene que crecer para poder seguir abasteciendo a los clientes que se van a ir interconectando”.

“Yo diría que hay que mejorar la planificación ¿Qué significa eso? Hacer más inversiones. Hay que invertir en más redes de distribución para poder cubrir ese crecimiento de la demanda”.