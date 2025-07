Especialista en seguridad advierte sobre el incremento de delitos menores en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de incidentes delictivos registrados esta semana en diferentes puntos del país ha encendido las alarmas sobre la seguridad ciudadana en Panamá. Desde asaltos a domicilio hasta robos en el transporte público y la Cinta Costera en la Ciudad de Panamá, estos hechos han generado una creciente sensación de inseguridad entre la población.

Los casos más recientes incluyen el asalto a adultos mayores en el portal de su residencia en la capital, carteristas operando en buses de la Avenida Central y Calidonia, así como un incremento notable de robos a personas que realizan ejercicio en la Cinta Costera. Particularmente preocupante es un video que se viralizó esta semana, donde se observa a delincuentes armados asaltando una vivienda en la provincia de Chiriquí.

Carlos Icaza, comisionado retirado de la Policía Nacional y experto en temas de seguridad, considera que "definitivamente las situaciones se incrementan y eso le trae malestar a la ciudadanía que no se siente protegida".

El especialista señala que algunos planes relacionados con la seguridad deberían ser retomados y revisados para buscar las adecuaciones correspondientes. "Es muy común ver cómo la ciudadanía tiene que dictaminarse casa por cárcel, porque las personas para poder estar seguras pareciera que deben estar encerradas en su casa", advierte Icaza.

Uno de los aspectos más preocupantes de estos delitos es el uso de armas de fuego. "Llevan pistolas, que es un agravante. Presumimos que sean armas reales, aunque también hay muchas armas de imitación o réplicas", explica el experto. Esta escalada en el uso de armas convierte delitos menores en situaciones potencialmente mortales, incrementando el riesgo para las víctimas y la gravedad de los hechos.

Icaza advierte sobre un problema fundamental en el análisis de la seguridad: la subnotificación de delitos. "Las cifras nunca son ciertas", afirma, explicando que muchas personas víctimas de estos actos no denuncian "porque no tienen tiempo para perder o simplemente creen que las autoridades con su documento de denuncia no va a pasar absolutamente nada".

Este fenómeno crea una realidad delictiva que no se refleja en las estadísticas oficiales pero que genera percepción de inseguridad a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Según el análisis del comisionado retirado, la mayoría de quienes cometen estos delitos son jóvenes, muchos de ellos menores de 25 años. "Hay el deseo de delinquir", asegura Icaza, quien descarta que la falta de empleo sea la principal causa.

"Tú vas a cualquier lugar en Panamá y ves trabajando extranjeros, lo que pasa es que muchos panameños no queremos trabajar de la forma que trabajan muchas personas que son extranjeras", sostiene el experto, quien considera que estos jóvenes pueden ser miembros de asociaciones ilícitas o pandillas.

Propuestas para combatir la inseguridad

Icaza propone retomar los planes de prevención y seguridad ciudadana, enfocándose en el acercamiento institucional con las comunidades. "Que la ciudadanía vea que la policía es mi amigo", sugiere, explicando que si la comunidad ve a un policía y sale huyendo, "es porque no se siente conforme".

El especialista critica que se haya abandonado la explotación del deporte como herramienta de prevención. Propone que las instituciones de seguridad participen en espacios deportivos comunitarios, donde "se habla y se conversa todo", lo que permitiría obtener información valiosa.

Icaza destaca que la seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional. "Otras instituciones tienen que sumarse", sostiene. El especialista concluye que es necesario que "se auxilien unas instituciones con otras" para abordar de manera integral los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía panameña.