Estación Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos de integración de la Línea 3

El Metro de Panamá informó que la estación Albrook iniciará operaciones a las 9:00 a.m. este domingo debido a trabajos de instalación de una nueva estructura que formará parte de la conexión entre las líneas 1 y 3.

Los usuarios del Metro de Panamá deberán tomar previsiones este domingo 21 de junio, ya que la estación Albrook abrirá dos horas más tarde de lo habitual debido a trabajos de construcción vinculados a la futura integración de las líneas 1 y 3.

De acuerdo con el Metro de Panamá, la estación Albrook comenzará operaciones a las 9:00 a.m., mientras se realizan labores de instalación de la nueva estructura del techo que conectará ambas líneas del sistema de transporte.

La entidad precisó que la Línea 1 operará con normalidad desde las 7:00 a.m. entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita, por lo que el servicio se mantendrá activo en el resto del recorrido.

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Además, durante la ejecución de los trabajos permanecerá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, por lo que se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas para sus desplazamientos.

Estas labores forman parte de las obras de integración entre la Línea 1 y la futura Línea 3 del Metro de Panamá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

El Metro de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios y destacó que estos trabajos son necesarios para avanzar en la construcción y puesta en marcha de la nueva conexión ferroviaria.