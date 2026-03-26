Estación del metro en Albrook con horario especial el próximo domingo; sigue la instalación del nuevo techo

Una vez abierta la estación al mediodía, los trabajos continuarán en el área, pero sin afectar la seguridad de los usuarios.

Ciudad de Panamá/La estación Albrook del Metro de Panamá abrirá sus puertas el domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 mediodía, luego de completarse la segunda fase de instalación de la nueva estructura del techo que integrará las líneas 1 y 3.

El Metro de Panamá, S.A. informó que este fin de semana se hacen los últimos trabajos de izaje del nuevo techo en la estación Albrook, correspondientes a la Línea 3 del Metro de Panamá. Las labores se concentrarán en la zona de la pasarela peatonal hacia la Terminal de Transporte, un área de acceso complejo y con mayor actividad que en la primera fase.

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Operación de la Línea 1 durante los trabajos

Durante la mañana del domingo 29 de marzo, la Línea 1 operará en ambos sentidos en horario regular a partir de las 7:00 a.m., cubriendo el trayecto desde la Estación 5 de Mayo hasta la Estación Villa Zaita.

Una vez abierta la estación al mediodía, los trabajos continuarán en el área, pero sin afectar la seguridad de los usuarios. El Metro de Panamá reafirma su compromiso con la protección de los pasajeros durante todo el proceso de construcción.

La integración de las líneas 1 y 3 en la estación Albrook representa uno de los componentes más importantes del proyecto de la línea 3 del metro, que facilitará la conexión entre diferentes rutas del sistema de transporte masivo de la capital.