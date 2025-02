Percepción internacional de Panamá frente a los señalamientos de Trump ¿Qué dicen los especialistas?

Ciudad de Panamá/Al margen de los esfuerzos que ha hecho el país por reforzar los lazos de cooperación entre ambos países y dejar por sentado que la relación privilegiada que tiene Panamá es con Estados Unidos y no con China. La tensión geopolítica entre la nación norteamericana y el país no cesa.

Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en que el canal de Panamá debe regresar a manos estadounidenses, argumentando que es la inversión más lucrativa jamás realizada por su país. Igualmente, ha dicho que fue un error histórico dejar la vía interoceánica en manos panameñas.

Nehemías José Jaén, politólogo y experto en China, aseveró que, en definitiva, ya se ve un impacto del repetitivo discurso en Panamá, pese a las inexactitudes que contiene, porque se proyecta al mundo debilidad, que se está bajo el paraguas del Pentágono y la Casa Blanca, y lo peor de todo es que no hay flujo de información para los inversionistas.

De acuerdo con Jaén, la respuesta internacional ante esta situación refleja un temor generalizado, especialmente por parte de actores clave como China, que ya ha mostrado reserva en invertir en Panamá debido a la incertidumbre política.

El politólogo afirmó que no hay inversión china en Panamá y no habrá, porque para ellos esto se ha convertido en un tema de que “no puedo ir a Panamá a invertir porque no tengo ningún tipo de protección y de igual forma esto puede ser tomado a escala internacional”.

Jaén señaló que el gobierno chino no considera a Panamá como un destino viable para sus inversiones dentro del marco de la "Ruta de la Seda", la iniciativa global de expansión de China. Entre 2020 y 2023, no se registraron proyectos de inversión en Centroamérica, evidenciando que el vínculo con Panamá, dentro de este ambicioso proyecto, no ha generado los beneficios económicos prometidos.

La situación también plantea preguntas sobre lo que Estados Unidos y China realmente buscan de Panamá. Según Jaén, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos más profundos en América Latina, similares a los de China en el Indo-Pacífico.

El control sobre el canal de Panamá, los puertos estratégicos y la posibilidad de establecer bases militares son posibles motivaciones que Estados Unidos podría considerar. Por otro lado, China también mantiene su mirada sobre la región, aunque sin los resultados esperados en términos de inversión y desarrollo económico.

Frente a estos desafíos, el experto enfatizó la urgencia de que Panamá realice una recalibración de su política exterior. A su juicio, el país debe fortalecer sus relaciones comerciales y atraer inversiones, basándose en su modelo económico centrado en los servicios.

La falta de una política exterior coherente en los últimos 20 años ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo económico sostenido de Panamá, y este vacío se ha vuelto aún más evidente en un contexto internacional tan dinámico y cambiante.