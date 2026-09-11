Estudiantes de 13 universidades muestran su creatividad en concurso de esculturas de arena

Tortugas, delfines y mantarrayas fueron algunas de las figuras creadas por los equipos, que aprovecharon la actividad para promover un mensaje de conservación de los ecosistemas marinos.

Veracruz, Panamá Oeste/La creatividad y el compromiso con la protección de los océanos se hicieron presentes en la playa de Veracruz, en Panamá Oeste, donde estudiantes de 13 universidades participaron en un concurso de esculturas de arena realizado en el marco del Mes de los Océanos.

Los participantes trabajaron durante más de tres horas en la elaboración de sus esculturas, inspiradas principalmente en la fauna y flora marina de Panamá.

Tortugas, delfines y mantarrayas fueron algunas de las figuras creadas por los equipos, que aprovecharon la actividad para promover un mensaje de conservación de los ecosistemas marinos.

Una de las participantes explicó que su escultura representaba una mantarraya originaria de Guna Yala y calificó la experiencia como una oportunidad diferente para aprender y compartir con sus compañeros.

Otro de los grupos señaló que se inspiró en la fauna y flora de Panamá y destacó la importancia de desarrollar actividades que contribuyan a crear conciencia sobre el cuidado de los océanos.

Estos fueron los ganadores

El jurado, integrado por representantes del Club de Leones Panamá Profesionales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, seleccionó a los cuatro equipos ganadores.

El cuarto lugar fue para el equipo 3 de la Universidad de las Américas (Udelas).

El tercer lugar correspondió al grupo 2 de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

El segundo lugar fue para la Facultad de Biología de la Universidad de Panamá.

Mientras que el primer lugar lo obtuvo el grupo 3 de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

La escultura ganadora representó a una madre pulpo junto a sus crías en un ambiente marino.

Además de poner a prueba la creatividad de los estudiantes, el concurso buscó reforzar el llamado a proteger la fauna, la flora y toda forma de vida marina.

La actividad formó parte de las iniciativas desarrolladas durante el Mes de los Océanos para promover entre la población una mayor conciencia sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos.

Con información de Luis De Jesús Mendoza