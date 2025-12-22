Más de 200 estudiantes del Colegio José Guardia Vega en Colón culminan sus estudios secundarios

Colón/En una emotiva ceremonia celebrada en el Colegio José Guardia Vega, 243 estudiantes recibieron su diploma, marcando la culminación de su etapa de estudios secundarios en los diferentes bachilleratos que ofrece la institución. La directora del plantel, Noemí de Cerrud, destacó que, a pesar de las dificultades que se presentaron a lo largo del año, se tomaron las medidas necesarias para que los alumnos completaran con éxito sus clases.

Entre los estudiantes, Fabianis Echeverría, quien obtuvo el primer puesto de honor, expresó su orgullo por alcanzar esta meta y señaló sus planes a futuro: “Continúo mis estudios, quiero estudiar contabilidad, auditoría y muchas cosas más”. Por su parte, la docente Alba de Delgado motivó a los graduandos a perseverar: “Que no se cansen, que persistan, que insistan, porque, como se dice, el cielo es el límite”.

Durante el año escolar, el colegio enfrentó un hecho violento dentro del plantel, el cual fue atendido por las autoridades educativas y la comunidad escolar. Según la directora, este incidente no impidió que los estudiantes lograran culminar sus estudios: “Son cosas que realmente no son ajenas a nosotros, que no podemos controlar en un momento dado, pero gracias a los chicos colocaron sus actividades y lograron superar los obstáculos”.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de los graduandos y el cuerpo docente del colegio, quienes celebraron este importante logro académico. Los estudiantes ahora tendrán la oportunidad de seguir sus estudios superiores o afrontar nuevos retos en la vida, llevando consigo las herramientas y valores adquiridos durante su formación en el Colegio José Guardia Vega.

