Desmienten muerte de estudiantes en riña de colegio en Colón; clases bajo vigilancia policial desde el lunes

Colón/Tras la violenta riña registrada la tarde de ayer en el Colegio José Guardia Vega, donde cuatro estudiantes resultaron heridos con arma blanca, las clases en este centro educativo continúan suspendidas.

En horas de la mañana, las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y la Policía Nacional sostuvieron una reunión en el plantel para abordar el grave incidente que se suscitó dentro del plantel. En el encuentro también participó personal de la sección de Niñez y Adolescencia.

Meduca informó que se establecerá contacto con los padres de los estudiantes afectados para evaluar que los menores reciban sus enseñanzas por módulo, asegurando la continuidad educativa a pesar de la situación. Por su parte, la Policía Nacional anunció que se reforzarán las unidades destinadas a la vigilancia de los centros escolares para prevenir que este tipo de incidentes se repitan en otros planteles.

Estado de salud y aprehensiones

Respecto al estado de salud de los cuatro menores de edad que fueron víctimas de la agresión, se confirmó que dos se mantienen bajo observación médica. Las autoridades desmintieron categóricamente los rumores falsos que circulaban en redes sociales sobre el fallecimiento de alguno de los estudiantes, indicando que todos se mantienen estables.

"Al momento no tenemos ninguno de los menores fallecidos. Estaban corriendo rumores falsos dentro de las redes sociales. En estos momentos los dos se mantienen estables", indicó Hermógenes Argüelles, jefe de la zona policial.

En cuanto a los responsables, aunque inicialmente se habló de tres posibles implicados detenidos, las investigaciones posteriores del Ministerio Público vincularon formalmente a dos menores de edad, señaló Argüelles.

Reiteró que se espera que estos dos aprehendidos sean llevados ante un juez de familia menor alrededor de las 2:00 p.m. de hoy para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la imposición de las medidas cautelares correspondientes.

La directora regional del Meduca, Rosa Martínez, indicó que la policía de menores continuará con el procedimiento que le compete, mientras que el centro educativo, a través de su comisión de disciplina, adoptará las medidas disciplinarias internas contra los estudiantes involucrados.

"La Policía de menores está haciendo la parte que le compete a ellos de acuerdo a la normativa, el centro educativo también, con la comisión de disciplinas, va a adoptar las medidas disciplinarias correspondientes con estos estudiantes y nosotros también. El lunes recibimos a los estudiantes", manifestó Martínez.

Se confirmó que las clases se retomarán con normalidad este lunes, bajo un esquema de medidas estrictas por parte de la administración del plantel y las autoridades de seguridad.

Con información de Néstor Delgado.