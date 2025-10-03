Ifarhu: Conoce las fechas y horario de pago del PASE-U en Colón, Darién y Tortí

Toca el archivo correspondiente a cada provincia para conocer el calendario de pago.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de culminado el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las provincias de Herrera y Los Santos, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se prepara para el pago en Colón, Darién y Tortí a los estudiantes de primaria, premedia y media.

Este pago se dará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

En la provincia de Colón este pago se dará desde el lunes 6 de octubre hasta el viernes 17 de octubre.

Documento Escuelas y fechas de pago en Colón Consúltalo

En la provincia de Darién se realizará del lunes 6 de octubre al miércoles 15 de octubre.

Documento Escuelas y fechas de pago en Darién Consúltalo

En Tortí, los pagos serán el lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y el martes 14 de octubre.

Documento Escuelas y fechas de pago en Tortí Consúltalo

El Ifarhu informó que al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

Puedes leer: Ifarhu | Arranca el pago del PASE-U en Azuero: Seguirán Colón, Darién y Tortí

En caso de que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente:

En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

Te puede interesar: Contralor Flores defiende el rol de la Contraloría en las auditorías; descarta polémica con el procurador Gómez

También, la entidad reitera las causas para suspensión del beneficio PASE-U:

Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

Expulsión del estudiante.

No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.

Según el Ifarhu, se entregaron alrededor de 18,000 cheques en la provincia de Herrera; en tanto, en Los Santos fueron alrededor de 13,000 cheques.

La semana pasada, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que se iniciaría el pago de este beneficio que alcanza a 771,000 estudiantes en todo el país con un desembolso de 84 millones.