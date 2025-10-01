Ifarhu | Arranca el pago del PASE-U en Azuero: Seguirán Colón, Darién y Tortí

El pago se extenderá hasta el 3 de octubre en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m .

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, supervisó este 1 de octubre el segundo pago del PASE-U en la provincia de Herrera, para los estudiantes de primaria, premedia y media.

El pago se extenderá hasta el 3 de octubre en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El pago en Los Santos será del 2 al 3 de octubre.

Según el Ifarhu, se entregan alrededor de 18,000 cheques en la provincia de Herrera; en tanto, en Los Santos serán alrededor de 13,000 cheques.

La semana pasada, Godoy informó que se iniciaría el pago de este beneficio que alcanza a 771,000 estudiantes en todo el país con un desembolso de 84 millones.

Godoy confirmó que posteriormente seguirán las provincias de Colón, Darién y el área de Tortí.

Algunas de las acudientes consultadas en Herrera dijeron que el dinero se usa para las actividades escolares, gastos básicos, las meriendas y la ropa que entra en el gasto básico de los alumnos.

Presentación en la Asamblea

La semana pasada el director del Ifarhu abordó los resultados de su presentación en la Asamblea Nacional respecto al presupuesto solicitado para 2026, donde la entidad buscará una reestructuración de fondos para aumentar la inversión en becas nuevas y fortalecer las carreras superiores.

Godoy ofreció una actualización sobre el futuro Concurso General de Becas y la implementación de las nuevas becas socioeconómicas.

Demora de pagos

Godoy explicó que la demora se debe a las incongruencias que se dieron en el primer pago, como errores en los cheques, y a la situación generada por las huelgas. Afirmó que, dado que los estudiantes debían compensar contenido, la institución no podía hacer el pago y luego regresar a pagar a quienes no habían acudido a clase. El Ifarhu está siendo responsable y buscando honrar todos esos compromisos.

"Hay muchas incongruencias que se dieron en el primer pago, como errores en los cheques. También se dio una situación de las huelgas; automáticamente este pago se debió haber realizado con la asistencia. Entonces, como los estudiantes iban a tener que compensar contenido, no podíamos hacer un pago y luego regresar a pagar a lo que no habían acudido a clase. Todos como institución estamos siendo responsables y procurando honrar todos esos compromisos".

Sobre la extensión del calendario, aclaró que no será solo en octubre, sino que se trata de un calendario a nivel nacional que cubrirá varias provincias cada semana. Exhortó a la población a consultar la página web, donde se publicará la calendarización para provincias como Colón, Darién y Tortí.

Al referirse a su reciente presentación en la Asamblea Nacional, Godoy detalló que se había solicitado un presupuesto de 527 millones de dólares, aunque solo se autorizaron o recomendaron 500 millones.

La institución solicitó una subvención o "rejuego" de fondos para disminuir la asignación en algunos renglones y aumentarla en otros. El objetivo es trabajar de forma responsable con los recursos disponibles para honrar los compromisos con los jóvenes que se esfuerzan por sacar buenas notas.

"Lo que nosotros en la subvención solicitamos fue un rejuego de tal manera que nos permitiesen disminuir en unos renglones y aumentar en otros y que, como institución responsablemente con los recursos que se dispone, estamos y debemos trabajar para poder honrarles a esos jóvenes".

Aumento en becas nuevas y fortalecimiento de carreras

La reasignación se centrará en las becas vigentes. Explicó que al trasladar 60 millones de dólares este año para saldar compromisos de programas no pagados, ese monto ya no será necesario para 2026 y se buscará acomodarlo en el renglón de becas nuevas.

Godoy aseguró que el recorte no afectará el número de becas nuevas, ya que, aunque solo se habían recomendado 24 millones de dólares, con el "rejuego" están tratando de alcanzar más de 75 millones de dólares para el nuevo concurso.

El enfoque institucional es mantener los programas existentes (como el Seguro Educativo, que beneficia a 153,000 jóvenes) y fortalecer el nivel superior universitario y las carreras técnicas que el país está demandando, con el fin de reducir el alto desempleo juvenil que actualmente ronda el 18%.

Concurso general y pagos atrasados

El director anunció que el próximo Concurso General de Becas debe ser lanzado a principio del 2026, una vez se aplique la recomendación hecha al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto.

Aclaró que la convocatoria requiere boletines completos debido a que se exigen promedios finales, lo que impide aplicar con solo dos trimestres.

Respecto a los pagos pendientes de este año (programas diferentes al PASE-U), indicó que una vez que finalice el PASE-U, iniciarán los pagos de los programas de Seguro Educativo. Confirmó que en los últimos cuatro meses, la institución ha honrado compromisos no solo de 2025, sino que datan hasta el 2020, con un monto estimado que ronda los 100 millones de dólares.

Transparencia y creación de becas socioeconómicas

Se mostró a favor de la transparencia, indicando que los recursos deben llegar a las personas más necesitadas.

"La solución para esto sería la creación de becas socioeconómicas, anunciando que se realizaría un concurso de beca socioeconómica por vía web, cuya selección estaría a cargo de una comisión de trabajadores sociales, que son los idóneos para determinar condiciones de vulnerabilidad".

Aclaró que esto no implica el abandono de los programas de excelencia: "La nueva beca no implica cerrar los programas de puesto distinguido, ya que son principios fundacionales de la institución".

