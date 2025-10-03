Contralor Flores defiende el rol de la Contraloría en las auditorías; descarta polémica con el procurador Gómez

Flores rechazó la idea de una disputa personal con el procurador Gómez y enfatizó que ambos comparten el mismo objetivo.

Ciudad de Panamá/En medio de cuestionamientos sobre el tiempo que toman las investigaciones anticorrupción, el contralor de la República, Anel Flores, reafirmó que las auditorías de la Contraloría no son un obstáculo, sino la "única herramienta con valor probatorio pleno" para sustentar procesos penales por peculado o enriquecimiento injustificado.

“No es un capricho mío. Eso lo dice la Constitución Nacional”, subrayó "Bolo" Flores en respuesta a declaraciones del procurador de la Nación, Carlos Gómez, quien ha señalado que los informes de la Contraloría demoran y propone usar otras vías, como el rastreo bancario, para acelerar las investigaciones.

Nota relacionada: Auditorías enfrentan al contralor Flores y al procurador Gómez

Flores rechazó la idea de una disputa personal con el procurador Gómez y enfatizó que ambos comparten el mismo objetivo.

Él (Carlos Gómez) y yo tenemos la misma camiseta: pelear contra la corrupción y recuperar el dinero de los panameños”. — Anel Flores - Contralor de la República

Auditorías y otros frentes de acción

El contralor Flores informó que ya se han entregado 52 de las primeras 72 auditorías en curso y que más de 40 han sido remitidas al Ministerio Público. Además, destacó un dato poco difundido: en 14 casos ya concluidos, no se halló ninguna irregularidad, y anunció que publicará esa lista “porque se merecen un aplauso nacional”.

Sobre las denuncias contra Juntas Comunales, Flores reconoció limitaciones de personal ante las 300 denuncias recibidas, pero aseguró que se priorizarán los casos con mayor movimiento de fondos en los últimos cinco años.

Ante preguntas sobre la percepción de impunidad —como cuando funcionarios investigados obtienen medidas cautelares domiciliarias—, Flores expresó su indignación como ciudadano: “A mí también me molesta ver que la gente entra y sale del sistema como en un carrusel”, pero recordó que su rol no es juzgar, sino entregar pruebas sólidas.

El contralor Flores dejó claro que, más allá de las diferencias técnicas, la Contraloría actuará con rigor, transparencia y apego a la ley.

Con información de María De Gracia