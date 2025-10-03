Capturan a sospechoso de robo a minisúper en puerto El Gago de Penonomé

Las evidencias y el sospechoso han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el debido proceso.

Coclé/Un hombre presuntamente involucrado en el robo de un minisúper fue aprehendido este jueves en un operativo de la Policía Nacional (PN) en el sector de puerto El Gago, distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.

La respuesta policial se activó tras una alerta ciudadana, permitiendo a las unidades de la PN realizar un operativo que culminó con la detención del sospechoso y el decomiso de elementos clave para la investigación.

La subcomisionada María Gutiérrez, jefa de la Zona Policial de Coclé, detalló los hallazgos: "Gracias a la alerta ciudadana se realiza el operativo, logrando el decomiso de un arma de fuego, diversos indicios vinculados al hecho delictivo y la recuperación del vehículo presuntamente utilizado para cometer el robo".

Destacó la importancia de la colaboración de la comunidad en la lucha contra el crimen y reafirmó su compromiso con la seguridad de los residentes de Coclé.

Las evidencias y el sospechoso han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el debido proceso.