36 años después, Moisés Giroldi Jr. habla de su padre y revela detalles del intento de derrocar a Noriega

Ciudad de Panamá/Han pasado 36 años desde la Masacre de Albrook, donde once militares, incluido el mayor Moisés Giroldi, fueron asesinados tras el fallido golpe contra el general Manuel Antonio Noriega.

Por primera vez, Moisés Giroldi Jr., hijo del militar sublevado, rompió el silencio en una entrevista exclusiva en Noticias AM para repasar esta parte de la historia, que ocurrió el 3 de octubre de 1989.

Giroldi Jr., quien tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos, compartió el dolor de su familia y la frustración por la falta de justicia, confirmando el abandono de sus aliados internacionales y la traición de compañeros internos como las claves del desenlace fatal.

Búsqueda de justicia

Giroldi Jr. reconoció la dificultad de abordar el tema, pero enfatizó la necesidad de dejar un testimonio histórico: "Todavía hasta el sol de hoy duele poder conversar de este tema".

A pesar de haber investigado a fondo el proceso a lo largo de los años, Giroldi Jr. lamentó que la impunidad persista en el país, lo que impide que las familias encuentren paz.

"Me he dado cuenta de que las heridas todavía existen y es muy difícil poder volverlas a cerrar o cerrar unas heridas tan profundas sabiendo que todavía existe impunidad en el país".

Haciendo referencia a los once militares que "trataron de cambiar el rumbo de este país" ante el narcotráfico y la impunidad, sentenció: "Nosotros las 11 familias vivimos un luto eterno porque no tenemos justicia todavía hasta el sol de hoy".

Al ser consultado sobre si la familia Giroldi sabía la decisión de su padre de liderar el golpe contra el exdictador Manuel Antonio Noriega, Moisés Jr. confirmó que su madre estaba al tanto, aunque la información se manejaba con extremo sigilo. "En su momento, mi madre sabía del proceso que mi padre estaba haciendo".

Reveló que la discreción se debía a la conciencia de su padre sobre la vulnerabilidad de su entorno, una revelación que añade contexto a la planificación. "Mi padre le había comentado a mi madre que Noriega tenía en esos momentos conocimiento de todo lo que sucedía alrededor de él por medio del lado norteamericano y por medio del lado panameño".

De la certeza al duelo

La familia Giroldi pensó inicialmente que el golpe sería un éxito. El mismo día de los hechos, el Mayor Giroldi coordinó con oficiales norteamericanos para que su esposa e hijo tuvieran seguridad: "Mi padre, cuando habló con los oficiales norteamericanos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA)... pidió que nosotros, nuestra madre y yo, tuviéramos acceso a tener vigilancia dentro de la base militar".

Señaló que, a pesar de estar bajo protección, la familia no recibió información de inmediato. La noticia de la tragedia llegó días después, el viernes, de la forma más abrupta.

"Nos enteramos porque un militar entró a la casa y solo se quitó la gorra y dijo, 'lo siento'. Nosotros no sabíamos qué decir, fue algo que básicamente nos quedamos paralizados", relató Giroldi Jr.

Traición y abandono

Como adulto, Moisés Girolldi Jr. investigó a fondo las dos preguntas que todos los panameños se hacen: ¿por qué falló el apoyo interno y qué pasó con el supuesto apoyo de Estados Unidos?

Giroldi Jr. confirmó que la falta de apoyo de la Casa Blanca fue decisiva: "Es cierto", ellos sabían todo lo que estaba sucediendo. Cuando entramos a la base militar, tenían cámaras y estaban viendo todo lo que estaba sucediendo", manifestó.

"Hubo la fase uno, que era tomar a Noriega; fue un éxito. La fase dos, donde hubo la confusión... las personas que él esperaba el apoyo dentro del cuartel central... en el último minuto, los traicionaron".

El factor interno, sumado a la negativa de apoyo exterior, dejó a Giroldi sin opciones: "Ver que los Estados Unidos lo había abandonado, no le tomó otra opción que rendirse, ya que en ese momento, al rendirse, estaba pensando en los soldados que él tenía, que tenía que proteger, que no se derramara más sangre".

Exigencia de justicia

Giroldi Jr. relató el dolor de no poder dar sepultura a su padre: "Es muy difícil saber de que tu padre está muerto y tú no lo puedes enterrar".

Sobre el proceso legal posterior a la masacre, fue categórico: "Estos 11 hombres fueron torturados, golpeados, no le dieron su debido proceso en ningún momento y fueron acribillados. Hasta el sol de hoy lo tenemos en la memoria".

La mayor frustración para la familia es la impunidad, agravada por los indultos otorgados a personas vinculadas al crimen: "Conoces a una persona que está caminando injustamente en la calle que fue indultada ilegalmente... ¿Cómo uno se puede sentir al saber que hay personas en la calle que participaron en estos actos atroces?"

Por ello, hizo un llamado directo a las autoridades: "Pido al canciller que nos dé la oportunidad de sentarnos con él a conversar, ya que tenemos un documento, que ha sido un reporte creado en el año 2003, donde indica todo lo que sucedió en esa época donde los derechos humanos de esos soldados... fueron violados brutalmente".

Reflexionó sobre si el sacrificio de su padre y sus compañeros valió la pena, considerando la situación actual del país.

"Creo que es duro, es difícil poder aceptar que hasta el sol de hoy, hasta este momento, lo que ellos trataron de hacer, de buscar un país democrático, cero corrupción, cero narcotráfico, todavía lo estemos viendo de esta manera".

A pesar del dolor y la decepción, el hijo del mayor Giroldi mantiene la esperanza de que la lucha continúe, y reiteró el compromiso de su familia con la memoria y la justicia.

Víctimas de la Masacre de Albrook

Los 11 héroes de la Masacre de Albrook del 3 de octubre de 1989 son: Moisés Giroldi Vera (Teniente Coronel), Nicasio Lorenzo Tuñón (Mayor), León Tejada González (Mayor), Edgardo Sandoval (Mayor), Erick Alberto Murillo (Mayor), Juan José Arza (Mayor), Jorge Bonilla Arboleda (Capitán), Ismael Ortega Caraballo (Teniente), Francisco Concepción (Teniente), Deoclídes Julio (Subteniente), Feliciano Muñoz Vega (Subteniente).