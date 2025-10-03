Director del IMA defiende importación de jamones y responde a los porcicultores

El director del IMA anunció que el día miércoles se inaugurará la Tienda del Pueblo en San Antonio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, respondió en Noticias AM a los cuestionamientos de los porcicultores, quienes denunciaron que la decisión de importar 500 mil piezas adicionales de jamón para las naviferias no fue informada en la reunión de la cadena agroalimentaria.

Murillo defendió la postura del IMA, basándose en el historial de incumplimiento de la producción nacional y en la misión del instituto de proteger al consumidor.

Al ser consultado sobre por qué la importación de las 500 mil piezas no fue informada previamente a los porcinocultores, Murillo explicó que la cifra inicial de 800 mil cajas fue planteada como un "techo" de análisis, y no como una cifra definitiva, para dar tiempo a realizar los estudios adecuados.

El director del IMA recordó los compromisos de años anteriores por parte de la industria nacional. "Nosotros también mantenemos nuestra historia, sobre todo el año pasado nos ofrecieron 150,000 piezas, nada más llegaron a 80", detalló Murillo, añadiendo que ese tipo de incumplimiento "los pone en aprieto".

Señaló que, aunque la industria nacional se comprometió a suplir 300,000 unidades para el programa de este año, se manejó un "techo" de 800 mil con la idea de tener un margen amplio para poder llegar a "todas las esquinas del país" con la caja navideña.

Ante el cuestionamiento de que el aumento progresivo de productos importados para las ferias del IMA contradice el espíritu de promover la producción nacional, Murillo estableció tres puntos clave en su defensa.

Señaló que "la cadena recomienda. La cadena no aprueba". Según Murillo, la cadena agroalimentaria no tiene poder ejecutivo para aprobar o desaprobar los planes del IMA. Dijo que el instituto tiene que atender "las dos cosas, al consumidor y al productor".

Murillo aseguró que el espíritu de la ley del IMA ha ido cambiando desde 2007 por políticas y tratados internacionales para "enfrentar las situaciones de seguridad alimentaria".

El director enfatizó la necesidad de una mejor planificación por parte de los productores para abastecer la demanda, pero fue crítico al señalar: "Yo no puedo programar el negocio de nadie. O sea, yo soy un funcionario del Estado que maneja un presupuesto".

Murillo se enfocó en el impacto social del programa. "El tema aquí y hay que ser claro. Y vamos a hablar las cosas como son. Por eso es que conmigo se molestan porque yo se lo digo en su cara. Este no es un negocio de cinco personas. Hay que respetar al consumidor panameño", afirmó Murillo, refiriéndose a la vulnerabilidad de las familias que esperan este beneficio.

Reveló una cifra alarmante sobre los gastos anteriores: "El periodo pasado, que fueron 5 años, se compró 100 millones de dólares en este producto".

Respecto a la inversión necesaria para adquirir las 500 mil piezas importadas, el director aclaró la diferencia entre el gasto y el retorno. Murillo estimó que la inversión total rondará "entre 6 y 7 millones de dólares", pero aclaró que este es un monto que se recupera en parte: "El IMA no está regalando nada. Aquí esto tiene que ser sostenible". Explicó que el panameño paga 15 por pieza, lo que representa un ahorro de 18 por pieza para el consumidor.

Reunión de la Cadena y proyectos futuros

Sobre la reunión de la Cadena Agroalimentaria, señaló que, a pesar de no estar invitado, tenía conocimiento de que la realización es hoy.

Reiteró su llamado a los dirigentes a ser honestos con sus representados: "Yo sí les pido a los dirigentes que están al frente de esto que... no le mientan tampoco a quienes representan. Porque hay personas que piensan que la cadena dice sí o no. No, la Cadena recomienda".

El director del IMA anunció que el día miércoles se inaugurará la Tienda del Pueblo en San Antonio, contando con la presencia del presidente José Raúl Mulino. Aseguró que esta tienda contará con todo lo necesario, incluyendo una carnicería con corte nacional, y prometió una "muy buena sorpresa" para los ciudadanos metropolitanos tras la inauguración.