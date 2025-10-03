Clima en Panamá: Imhpa pronostica fuertes aguaceros con actividad eléctrica para este viernes

Aguaceros de moderados a fuertes afectarán zonas del pacífico, central y occidental, según el pronóstico del Imhpa.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este viernes, 3 de octubre, estableciendo una alerta principal a la ciudadanía debido a la presencia de aguaceros aislados y dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas incursionando a tierra firme.

Clima y temperaturas

Durante la mañana, se esperan aguaceros aislados y dispersos acompañados de actividad eléctrica en la vertiente del Caribe, así como en sectores de Darién, Panamá, Los Santos, las costas de Chiriquí y el sur de Veraguas.

La tarde presentará el período más crítico, con la previsión de aguaceros dispersos de moderados a fuertes junto a actividad eléctrica concentrada en la Región Occidental y Central del país. También se verán afectados sectores de Colón, Panamá Oeste y Darién. En el resto del territorio, se anticipan aguaceros aislados con actividad eléctrica.

Hacia la noche, se prevén lluvias aisladas y dispersas en la Región Occidental, algunos puntos de las provincias centrales, Colón y la Comarca Guna Yala.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 20∘C y 24∘C en las zonas más altas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 27∘C y 30∘C.

Vientos

Por la mañana, los vientos serán variables en todo el país con velocidades de hasta 20 km/h. Para el resto del día, se esperan vientos del sur al noroeste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h en zonas marítimas y costeras del Pacífico panameño, y manteniéndose menores a 20 km/h en tierra firme.

Condiciones marítimas y radiación UV

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa advierte que en el Caribe, se esperan olas con alturas entre 0.2 y 0.5 metros. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar alturas entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos de 12 a 14 segundos.

En tanto que, a pesar de la presencia de lluvias, se prevén índices de radiación UV-B máximos entre 04 y 07, lo que representa un nivel de riesgo de moderado a alto en todo el país.

Advertencias