Alerta mundial por superbacterias: la OMS advierte sobre el uso inadecuado de antibióticos

Panamá/Las alertas sobre las superbacterias suenan con fuerza. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante el crecimiento de la resistencia a medicamentos como antibióticos, antivíricos y antifúngicos.

El fenómeno ocurre cuando bacterias, hongos, virus y parásitos se vuelven resistentes a los fármacos existentes. El llamado está dirigido a gobiernos, al sector salud y a la población en general.

Ana Rivére Cinnamond, representante de la OMS en Panamá, explicó que la resistencia antimicrobiana “es algo que está incrementando a nivel no solo de Panamá, pero a nivel mundial, y justamente lo que necesitamos es tener mecanismos para poder contener esta resistencia, porque obviamente lo que pasará y lo que sucederá a nivel de futuro es que habrá infecciones tanto virales como bacterianas que no vamos a poder controlar, porque los agentes bacterianos, virales o fúngicos son resistentes a los medicamentos que tenemos ahora para controlarlos”.

Añadió que el reto está en racionalizar el uso de los medicamentos y utilizarlos adecuadamente.

Por su parte, Rodolfo Quirós, del Ministerio de Salud de Argentina, coincidió en que la resistencia es inevitable, pero alertó sobre la aceleración del fenómeno:

La resistencia es un hecho inexorable que pasa en el tiempo en la medida que las bacterias se exponen a los antibióticos. Lo que sucede es que ese proceso se está acelerando porque el uso de antibióticos en general es inapropiado, ya sea porque se usa en situaciones que no hay que utilizar", apuntó.

Taller en Panamá

En Panamá se desarrolla un taller dirigido al sector salud sobre superbacterias, uso de antimicrobianos, prevención y control de infecciones. Durante este espacio, la representante de la OMS enfatizó en los riesgos de la automedicación:

El llamado es a no hacerse la automedicación, porque justamente lo que ha pasado es que muchas personas piensan que cuando uno tiene una infección viral, en este caso como la gripe o la influenza, con un antibiótico se resuelve el problema y no es el caso. Lo que uno está generando con eso es la posibilidad de resistencia antimicrobiana, porque el antibiótico es para bacterias y el antiviral es para virus”, enfatizó la representante de la OMS.

Quirós agregó que el 95% de los antibióticos se utilizan en el área ambulatoria y solo el 5% en el ámbito hospitalario.

“En el ámbito hospitalario no es el paciente el que decide el uso del antibiótico, lo decide el médico, pero en la parte ambulatoria hay tres actores que interactúan: el médico que prescribe, el farmacéutico que lo dispensa en la farmacia y el paciente que tiene una expectativa, una creencia de que cualquier cuadro febril se debe tratar con un antibiótico. Tenemos que alinear a las tres partes para que comprendan la importancia del uso adecuado de antimicrobianos”, señaló.

La OMS estima que para 2050 esta amenaza podría causar 10 millones de muertes anuales si no se adoptan medidas urgentes.

Con información de María De Gracia.