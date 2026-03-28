Alumnos del Elena Chávez de Pinate vuelven a clases en sedes alternas

Las autoridades educativas detallaron que han hecho adecuaciones en los centros alternos para garantizar condiciones óptimas. .

Panamá/Los estudiantes del colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en Juan Díaz, retomarán las clases presenciales a partir del lunes 30 de marzo, luego de un periodo en el que las actividades académicas se desarrollaron bajo otras modalidades. Así lo anunció la dirección regional de Educación de Panamá Centro mediante comunicado.

Pero no lo harán en las instalaciones del Elena Ch. de Pinate , debido a que se encuentra en reparación, sino que irán a otras escuelas.

En ese sentido, se detalló que los alumnos de duodécimo grado comenzarán su proceso académico en las instalaciones del CEBG Ernesto T. Lefevre.

Mientras que, los estudiantes de séptimo a undécimo grado recibirán clases en el Colegio Buen Pastor Oasis de Paz, ubicado a pocos metros del plantel original.

Las autoridades educativas detallaron que han hecho adecuaciones en los centros alternos para garantizar condiciones óptimas. En ese sentido, indicaron que “se han realizado trabajos en las instalaciones del Colegio Buen Pastor, que incluyen pintura, plomería, electricidad y limpieza general de las áreas internas y externas”.

El Ministerio de Educación reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso con la comunidad estudiantil y el fortalecimiento del entorno educativo, al destacar que “nuestros estudiantes son la prioridad”.