Estudiantes participan en simulacro nacional de evacuación en centros educativos

Durante el ejercicio, los estudiantes pusieron en práctica los protocolos que deben seguir ante una emergencia o desastre natural, en un escenario que buscó medir tiempos de respuesta y fortalecer la preparación dentro de las aulas.

Panamá/Con filas organizadas y la guía de sus docentes, 1,543 estudiantes del turno matutino del Instituto América participaron en el primer simulacro nacional de evacuación en centros educativos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Gobierno.

Durante el ejercicio, los estudiantes pusieron en práctica los protocolos que deben seguir ante una emergencia o desastre natural, en un escenario que buscó medir tiempos de respuesta y fortalecer la preparación dentro de las aulas.

Para muchos, la experiencia dejó aprendizajes claros. Kelly Tuñon, estudiante, expresó que “es algo muy necesario en todas las escuelas y, a pesar de que uno dice que es como un caos, aparte de eso, la verdad es que se formaron muy bien las filas; la verdad, los profesores estuvieron en todo caso con nosotros, a pesar de que somos bastantes estudiantes, tanto contando desde séptimo hasta doce; la verdad, nos explicaron en el tema de la salida”.

En la misma línea, Jesús Andrade consideró clave que los jóvenes estén preparados ante situaciones de riesgo. “Es muy importante que mucha gente tenga un conocimiento previo de lo que es cómo escapar de un incendio en tal caso de que suceda, Dios quiera que no”, comentó.

Desde el Sistema Nacional de Protección Civil, Reyes Jiménez explicó que el simulacro permitirá evaluar aspectos fundamentales como el tiempo de evacuación hacia los puntos de encuentro.

Vamos a evaluar como simulacro lo que es el tiempo de evacuación a los puntos de encuentro luego que las aulas están repletas de casi mil quinientos estudiantes, qué tiempo demoran en un sismo, un incendio, alguna anomalía que la escuela tenga que evacuar, qué tiempo demoran todos los estudiantes de media premedia en todos los centros educativos evacuar a su punto de encuentro", dijo.

Por su parte, Javier Hurtado, director nacional de educación ambiental del Ministerio de Educación, indicó que este tipo de ejercicios busca fortalecer la prevención. “Estamos realizando este ejercicio práctico para nuestros estudiantes de manera tal que podamos sobre todo prevenir ese riesgo a desastres”.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo que se replicará en las 16 regiones educativas del país, con el objetivo de que más estudiantes conozcan y activen los protocolos necesarios en caso de una emergencia dentro de sus centros educativos.

Con información de Jessica Román.