Estudio revela elevada presencia de infecciones de transmisión sexual en panameños que no muestran síntomas

La naturaleza silenciosa de estas patologías representa un obstáculo crítico para los modelos de detección tradicionales.

La investigación epidemiológica titulada “La carga oculta de las ITS en Panamá” reveló que la prevalencia combinada de VIH y/o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) alcanzó el 32,5% dentro de la cohorte analizada.

El informe evidenció que el 21,4% de los participantes presentó al menos un patógeno clínicamente interpretable al realizárseles evaluaciones mediante paneles moleculares.

El estudio fue llevado a cabo por la organización AHF Panamá en conjunto con el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Para la muestra, se evaluó a 308 personas captadas en servicios comunitarios de tamizaje, utilizando combinación de pruebas serológicas y diagnóstico molecular para la detección de VIH, sífilis activa y diversos agentes de ITS.

El desafío de las infecciones asintomáticas

Entre los hallazgos con mayor repercusión para la salud pública, la investigación destacó la elevada presencia de infecciones de transmisión sexual en personas asintomáticas (que no manifiestan signos clínicos evidentes).

De acuerdo con el documento, la naturaleza silenciosa de estas patologías representa un obstáculo crítico para los modelos de detección tradicionales que dependen únicamente de la presencia de síntomas visibles, lo que evidencia la urgencia de actualizar los protocolos de tamizaje y diagnóstico oportuno en el país.

Implicaciones para la respuesta nacional frente al VIH e ITS

Los resultados fueron expuestos durante un encuentro técnico en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, donde participaron especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, AHF Panamá y representantes de la Dirección General de Salud Pública y de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante el análisis del informe, se planteó la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una prevención combinada, reforzando herramientas como la profilaxis preexposición (PrEP), la vacunación, el uso del preservativo y la expansión de las tecnologías de diagnóstico molecular. Asimismo, los especialistas coincidieron en la importancia de transicionar de un modelo basado en el volumen de pruebas a uno que garantice el seguimiento integral del paciente dentro del sistema sanitario.