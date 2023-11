Exdirectora de la Arap presenta denuncia contra ministro Valderrama ¿De qué lo acusa?

Ciudad de Panamá/La exdirectora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Yarelys Martínez, interpuso una denuncia por supuesta violencia de género contra el ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama.

En el documento de la denuncia interpuesta, Martínez, cita dos altercados que tuvo con Valderrama, en los que, según ella, le gritó, usó palabras inapropiadas y hasta dio golpes en un pupitre.

“El primer incidente fue el 21 de septiemore de 2023, cuando llegó a la oficina de la Arap, ubicada en el Corregimiento de Bella Vista, donde lo estábamos esperando personas, Alexis Peña, María Sierra, Marielis Camargo, Eria Ruiz y mi persona, para una reunión, sin embargo, él le solicitó a estas personas que salieran de la oficina, que lo dejaron solo conmigo”, indica Martínez.

Sigue contando que: “Luego empezó a gritarme diciéndome además, me dijo que yo estaba obligada a seguir Órdenes de él, mientras me golpeaba el escritorio con sus manos”.

La Exdirectora continúa narrando otros incidentes que tuvo durante su administración para posteriormente citar el último, dado este mismo 22 de noviembre, cuando fue destituida.

“El segundo incidente se da el día de hoy 22 del mes y año presente, por motivo que el 14 de agosto del presente año, por instrucciones del ministro Augusto Valderrama, el asesor legal Jorge Simmons, me envió un correo con el documento adjunto denominado Reglamentación General de la Ley de Pesca, donde se indicaba que el documento ya había sido revisado y aprobado por el Ministro Valderrama, pero que se me estaba enviando para que yo tuviera conocimiento y que si tuviera algunas observaciones la emitiera”, afirma.

Asegura que como Arap realizaron algunas recomendaciones y comentarios a la parte de reforzar controles para los buques intencionales de pescas y de actividades relacionadas a la pesca, sin embargo, el día el 13 de noviembre del presente año salió publicada en gaceta oficial el presente decreto y en el artículo 17, hace referencia a las pesquerías actualmente aprovechada en Panamá.

“El ministro ha intentado hacer ver a los medios que él desconocía esto, pero fue su asesor Jorge Simmons por instrucciones de él, quien me envió el documento con ese artículo incluido, a raíz de esto ese día 13 de noviembre de 2023, recibí llamada por parte del ministro indicándome que yo le había metido un gol, pero que le había dado la excusa perfecta para sacarme del cargo”, puntualiza.

Agrega que, a las 11:40 am, de este miércoles, llegó el ministro Valderrama pidió que el personal saliera de la oficina para hablar con ella en privado.

“De manera alterado y gritando me dijo , cuando intenté pedirle una explicación, me dijo gritado , le respondí , golpeándome la mesa me dijo <estas botada, no tengo más nada que hablar contigo, me da igual lo que quieras hacer, me da igual que chille, yo tengo 68 años y me da igual lo que hagas porque aquí el ministro y el que manda soy yo>”, describió.

“No me dieron ningún documento de destitución, solamente le pude decir >, él me respondió ”, contó Martínez en su denuncia.

Finaliza diciente que posteriormente se llamó a Ameth Tuñón, quien era el subadministrador de la ARAP y procedieron con la toma de posesión del cargo.