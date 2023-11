Exdirectora de la Arap presentará pruebas de ‘falsas acusaciones’ sobre polémico artículo de la Ley de Pesca

Yarelis Martínez, exdirectora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap), emitió un nuevo comunicado para referirse a los actos y acusaciones que se realizaron en su contra tras ser implementado un decreto ejecutivo sobre la Ley de Pesca, que ha sido fuertemente criticado sobre los peligros que representa para la vida marina en Panamá

Las reglamentaciones, que luego fueron eliminadas con otro decreto ejecutivo, guardan relación con la intención que tuvo el gobierno de implementar la pesca de arrastre de varias especies marinas bajo el término de “pesca aprovechada”, situación que generó una ola de críticas por diversas organizaciones ambientalistas sobre todo por los peligros que representa la misma para el ecosistema marino.

Debido a las críticas, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, culpó a la entonces administradora de la Arap (Yarelis Martínez) de introducir el artículo que permitía la pesca de arrastre.

Posteriormente, se conoció sobre la destitución de Martínez, y, el 22 de noviembre la exdirectora presentó una denuncia por violencia de género en contra de Valderrama.

En nueva carta firmada por Martínez, aclara que la redacción del polémico artículo estaba en proceso meses antes de que ella asumiera el cargo, por lo cual, tuvo poca participación en el mismo.

Aseguró que, las acusaciones de Valderrama de hacer ver ante los medios que el artículo fue introducido por su persona "son falsas", afirmando que el Ministro se resguardó en ella "para justificar su doble agenda", diciendo que actuó de forma irresponsable y presentará las pruebas para demostrarlo.

"Esta fue una maniobra para limpiar su imagen ante los medios, una completa cobardía y falta de valores éticos. Esto tiene que parar, no puede resguardarse en mí para justificar su doble agenda. No puede salir a los medios a señalarme de que yo "actúe irresponsablemente" cuando existen pruebas, de que no es así, y serán presentadas", señaló Martínez.

En la denuncia presentada por Martínez, indicó que, el ministro Valderrama entró a su despacho y la obligó a que renunciara a lo que ella se negó y él procedió a "botarla" y a solicitarle que se "largara de ahí".

De acuerdo con Martínez, la destitución fue verbalmente, con abuso de autoridad por parte del ministro del MIDA y a la fecha no ha sido notificada de su destitución y está siendo amenazada por el mismo.

La exdirectora de la Arap reveló que, tras darse esta situación, ha recibido muchas denuncias de personas que han pasado por situaciones similares bajo el mandato del ministro Valderrama.

"Les exhorto a que, independientemente de las amenazas, tomen valor y acudan antes las autoridades respectivas con miras a poder hacer justicia y poner fin a este sistemático sistema de violencia", finalizó diciendo.