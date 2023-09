Exfuncionarios de la Policía Nacional exigen pagos de jubilaciones atrasadas

Chiriquí/Jubilados de la Policía Nacional, en la provincia de Chiriquí, solicitaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, y al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, la devolución de descuentos que se le hicieron, además del retraso en el pago de jubilaciones. Se trata de jubilados de muchos años y otros recientes, tanto de las Fuerzas de Defensa como de la actual Policía Nacional.

Genito Vega, capitán jubilado de la Policía Nacional, denunció que alrededor de cuatro años de estar en esta lucha, han cerrado vías para que se les jubilara y se les hiciera un presupuesto en la Asamblea Nacional.

No obstante, se les siguió descontando como si estuviesen en servicio. “Nos agarraron y nos mandaron a hacer toda la documentación habida y por haber, y dicen que no hay dinero para devolvernos, mientras hay funcionarios que no se han jubilado, pero ya se acogieron a la misma. No sé qué ellos le están prometiendo a los policías que están en la calle y que tampoco pueden hablar porque los botan o los arrestan… ellos andan con uniformes cosidos y me piden a mí que luche por ellos”, aseveró.

María Itsenia Zamudio, también refutó el hecho de que ya cuenta con cinco meses de haber cumplido los 30 años de servicio y todos los días le dan una excusa distinta para poder firmar su resolución y la de sus compañeros.

Con información de Castalia Pascual